这对CP超可以！金材昱、朴敏英有望共同合作小说改编的tvN新剧《她的私生活》！
韩剧 2019年1月21日 星期一11:30 Yuan
这个组合再加上是浪漫爱情喜剧，真的超期待的啊！
《她的私生活》是改编金成妍（音译）作家自网路小说《姐姐粉丝.dom》，讲述对外是美术馆中能力出众的策展人，在家则是沈迷爱豆的宅女迷妹，和线下是美术馆馆长，现裳则是温柔的假宅男的故事，是一部浪漫爱情喜剧。
早前传出女主角为朴敏英，有望饰演「成德美」，20年来一直是偶像的迷妹，她隐藏著「宅女＋迷妹」本性，在外是美术馆的首席策展人，但随著新任馆长的出现，她隐藏了20年的本性即将面临被揭穿的危机。
今日有相关人士透露：「金材昱被选为《她的私生活》男主角。」将饰演美术馆馆长「罗伊言」，有著清秀的脸庞，挺拔的身姿，出场就会自带BGM，与其说他是美术馆馆长，不如说他本人像是放在美术馆陈列，供人欣赏的作品。金材昱的所属社回应：「出演讨论中。」
另外，《她的私生活》将由《名不虚传》、《Life》的洪钟灿导演执导，预计接档李栋旭和刘寅娜主演的《触及真心》在4月首播。
（图：Namoo Actors、매니지먼트 숲）
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留言/评论
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朴敏英是我的最愛。最女人味的美妹。
金材昱最男人味帥哥，再不好好趕戲就老了，咔啡王子至今多少年了？別演恐佈劇夠了、太可惜了。
金秘書的男主太娘們太菜！
金材昱和朴敏英是絕配！
45分前
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申在恩
材哥終於要男主角了嗎！？
追追追追定！！！
45分前