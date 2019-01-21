「TWICE师妹女团」首次亮相！ITZY全部5名成员影片公开

「TWICE师妹女团」首次亮相！ITZY全部5名成员影片公开

明星   2019年1月21日   星期一09:54   Sani   11

JYP时隔4年的新女团终於来了！5位成员分别是YUNA、RYUJIN、CHAERYEONG、LIA、YEZI，大家有没有猜中呢？

JYP今日零点在ITZY的官方Youtube频道公开了1分10秒长的影片《PROLOGUE FILM : ITZY? ITZY!》，首次介绍新女团ITZY的成员。

按照出场顺序：YUNA拥有相当美艳的脸庞；RYUJIN就是在JTBC《MIXNINE》中获得第一名的申柳真；CHAERYEONG参加过SBS《K-pop Star 3》、Mnet《SIXTEEN》等节目，是IZ* ONE成员李彩演的妹妹，本名李彩铃；LIA似乎也是新面孔；而Yezi就是曾在《Stray Kids》中展现惊艳歌喉的黄艺智啦！

之前就有传闻说JYP新女团的名字是ITZY，大家一直对其读法莫衷一是。 这次公开的影片末尾出现了韩文「있지?있지!」 （有吗？ 当然有！ ），tag中也包含「#ITZY」和「#있지」，看来是暗示ITZY的读法哦！

现在ITZY的Facebook(脸书)Twitter粉丝官咖官网都有上线，期待进一步的介绍啦！

（图源：JYP）

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留言/评论
  • WC Onn
    我不能再用心爱你了 我的心一早就给Twice 想拿回是永远拿不回来我的心
    1小时前
  • Ada Lin
    ryujin😍😍
    53分前
  • 李采縵
    陳俐如你怎麼看
    1小时前
  • Charlene Li
    彩玲
    1小时前
  • Chze Yung
    Celine Teo
    56分前
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