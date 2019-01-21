《RS》Block B P.O的理想型「太细节」！MC们不禁纳闷：「这到底是什么啊…」 【电视剧演员品牌评价】廉晶雅挟《Sky Castle》空降宝座 击败劲敌炫彬、宋慧乔 大家准备好要跟「南朋友」见面了吗？看看南柱赫有什么话跟香港的粉丝说！ 只身活动实力依然完整 方容国新歌登 14 国 iTunes 榜首！ 神话出道将满 21 周年 公开新企划《OUR PRECIOUS CHAPTER》！ 乐团DAY6音乐再升级 亲录影片中文贺新年 ASTRO 首场世巡即将开跑！台、港 Aroha 准备好了吗？ 《我家的熊孩子》神话JunJin流泪公开家族史：「24岁第一次见到亲生母亲」 这对CP超可以！金材昱、朴敏英有望共同合作小说改编的tvN新剧《她的私生活》！ Yuri农历初五在澳门举行FM！公开自拍短片召集SONE：透露将有神秘演出 河成云官方 SNS 一天吸引近 50 万人追踪 抢先透露只身活动计画！ 《成为王的男人》第二波 OST 主角是 NU'EST 白虎！唱出李宪、河善与柳素云的哀切感性 肤白貌美+大长腿！果然每一个Rapper的女友都是这样的......他们用实际行动验证嘻哈界「真言」 「TWICE师妹女团」首次亮相！ITZY全部5名成员影片公开 【大邱专题】快闪大邱旅游3天2夜- 高CP值住宿地点推荐 李栋旭变身情人节男友，这个深情的眼神你受得了吗？ 可以尽情揉捏又温暖手的 柴犬暖暖包 我的妈呀，金香起又来刷新可爱级别了！真人版PUCCA就是她

JYP时隔4年的新女团终於来了！5位成员分别是YUNA、RYUJIN、CHAERYEONG、LIA、YEZI，大家有没有猜中呢？

JYP今日零点在ITZY的官方Youtube频道公开了1分10秒长的影片《PROLOGUE FILM : ITZY? ITZY!》，首次介绍新女团ITZY的成员。

按照出场顺序：YUNA拥有相当美艳的脸庞；RYUJIN就是在JTBC《MIXNINE》中获得第一名的申柳真；CHAERYEONG参加过SBS《K-pop Star 3》、Mnet《SIXTEEN》等节目，是IZ* ONE成员李彩演的妹妹，本名李彩铃；LIA似乎也是新面孔；而Yezi就是曾在《Stray Kids》中展现惊艳歌喉的黄艺智啦！



之前就有传闻说JYP新女团的名字是ITZY，大家一直对其读法莫衷一是。 这次公开的影片末尾出现了韩文「있지?있지!」 （有吗？ 当然有！ ），tag中也包含「#ITZY」和「#있지」，看来是暗示ITZY的读法哦！

现在ITZY的Facebook(脸书)、Twitter、粉丝官咖、官网都有上线，期待进一步的介绍啦！

（图源：JYP）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻