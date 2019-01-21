「TWICE师妹女团」首次亮相！ITZY全部5名成员影片公开
明星 2019年1月21日 星期一09:54 Sani
JYP时隔4年的新女团终於来了！5位成员分别是YUNA、RYUJIN、CHAERYEONG、LIA、YEZI，大家有没有猜中呢？
JYP今日零点在ITZY的官方Youtube频道公开了1分10秒长的影片《PROLOGUE FILM : ITZY? ITZY!》，首次介绍新女团ITZY的成员。
按照出场顺序：YUNA拥有相当美艳的脸庞；RYUJIN就是在JTBC《MIXNINE》中获得第一名的申柳真；CHAERYEONG参加过SBS《K-pop Star 3》、Mnet《SIXTEEN》等节目，是IZ* ONE成员李彩演的妹妹，本名李彩铃；LIA似乎也是新面孔；而Yezi就是曾在《Stray Kids》中展现惊艳歌喉的黄艺智啦！
之前就有传闻说JYP新女团的名字是ITZY，大家一直对其读法莫衷一是。 这次公开的影片末尾出现了韩文「있지?있지!」 （有吗？ 当然有！ ），tag中也包含「#ITZY」和「#있지」，看来是暗示ITZY的读法哦！
现在ITZY的Facebook(脸书)、Twitter、粉丝官咖、官网都有上线，期待进一步的介绍啦！
（图源：JYP）
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