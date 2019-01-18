BTS防弹少年团SUGA为「韩国第一抒情女声」李素罗新歌献唱rap
KPOP 2019年1月18日 星期五10:17 Sani
SUGA和大前辈李素罗的合作让人很期待耶！ 22日正式发售，关注起来~
今日有消息称，李素罗即将在本月22日发售的单曲《申请曲》请来了防弹少年团成员SUGA配唱rap的部分。 歌曲讲述的是在某个需要心灵安慰的夜晚，打开电台听著DJ读听众的故事，在和自己相似的情节中获得安慰的感受，由Epik High的Tablo担任词曲创作，SUGA也创作了自己的rap部分。 歌曲中另一位「客串」就是和李素罗素有交情的尹度玹，负责DJ的部分。
李素罗透露，在歌曲制作过程中认为SUGA是rap部分的最佳人选，向他提议后得到他的欣然同意，他为此进行了数次录音，非常用心。
李素罗是1995年出道的女歌手，二十多年来只推出过8张专辑，每一张都评价颇高，曲风既有抒情也有摇滚，在韩国有「感性女王」之称，其歌曲《约会》、《Tears》、《拜托》等被IU等多位音乐人翻唱过， 前不久还为宋慧乔和朴宝剑的电视剧《男朋友》演唱了OST《Into My Heart》。 期待他们的合作！
（图源：KSD韩星网，에르타알레）
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