人生赢家啊！6岁小女孩靠直播玩玩具每月猛挣21亿韩币

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有这样一种职业，只要在电脑前聊天、唱歌、跳舞甚至是吃饭、睡觉、看书就能赚到手抽筋，比如美妆博主RESABAE、吃播博主奔驰小哥，他们的月收入（应该以年收入来算）已经超过不少大公司的主管级别。

主播风大热的当下，年龄、性别、学历、职业等已不再受限，可以说任何一个人都能当主播。 有这么一位主播月收入高达42亿（韩币，下同），而她只是一个6岁的小女孩。这位叫做「宝蓝」的6岁小女孩就是YouTube频道「宝蓝Tube Tory Review」的博主，主要工作就是试玩各种各样的玩具（简直就是小编梦想中的工作啊，纯玩！ ）

小宝蓝带著两名叔叔（？ 也或者是哥哥）一起试玩市面上能够买到的玩具，详细评论各种玩具的「玩后感」！ 讲真，小朋友的玩具越做越精良，就连大人玩了都会上瘾啊，何况是宝宝们呢？



宝蓝Tube除了玩玩具之外，还会试吃各种儿童食品和亲子餐厅，给予宝妈们充分的意见，难怪不少妈妈们都是宝蓝的忠实粉丝。



据三家专业YouTube资料分析公司分析，拥有400多万粉丝的宝蓝月收入最高可达190万美金，约合21亿韩币。

「图：YouTube」

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