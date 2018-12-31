MBC《ITEM》公开朱智勋、陈世娫、金刚于角色海报！预计2月11日作为月火剧播出
韩剧 2018年12月31日 星期一08:15 JiaJia
看到角色海报的第一瞬间就被吸引了！三位主角分别在隧道、案发现场和豪宅内展现压倒性魅力，很好奇《ITEM》到底是一个什么样的故事～
预计於明年（2019年）2月11日首播的MBC新月火剧（周一、二播出）《ITEM》，为百分之百事前制作，由同名网路漫画改编，《Goodbye Mr. Black》金成旭导演执导、《救救我》郑新圭编剧执笔。描述命运交错的一对男女，渐渐揭开有关各种拥有特殊超能力的物品的阴谋、秘密的故事，为悬疑追踪奇幻剧。男主角朱智勋於SNS公开与演员们的合照，引发众人关心。近期，剧组也公开角色预告海报。
▲朱智勋饰演检察官「姜坤」：令人难以置信的事情正在发生。
▲陈世娫饰演侧写师「申素英」：把事件闹大，正是犯人所期望的。
▲金刚于饰演集团副总裁「赵世皇」：为什么相信神？我是神啊。
（图片、影片来源：MBC《ITEM》）
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