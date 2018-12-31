大部分的人只記得《我叫金三順》和《祕密花園》…玄彬曾坦言：「我不在乎收視率」 【100 大偶像個人品牌評價】智旻「帥氣又可愛」奪冠 前三名唯一女性代表是華莎！ 韓劇 2019的1月新韓劇，多元題材引關注 撒花慶祝！李光洙&李善彬熱戀中，《Running Man》的曖昧終於變成了現實 MBC《ITEM》公開朱智勛、陳世娫、金剛于角色海報！預計2月11日作為月火劇播出 雖然BTS防彈少年團的JIN還沒有談過戀愛，但是已經拍了很多女友視角的照片！ 來自BTS防彈少年團最暖心跨年禮物！來跟Jimin打勾勾「約定」吧！

留言/評論