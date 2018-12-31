MBC《ITEM》公開朱智勛、陳世娫、金剛于角色海報！預計2月11日作為月火劇播出
韓劇 2018年12月31日 星期一08:15 JiaJia
看到角色海報的第一瞬間就被吸引了！三位主角分別在隧道、案發現場和豪宅內展現壓倒性魅力，很好奇《ITEM》到底是一個什麼樣的故事～
預計於明年（2019年）2月11日首播的MBC新月火劇（週一、二播出）《ITEM》，為百分之百事前製作，由同名網路漫畫改編，《Goodbye Mr. Black》金成旭導演執導、《救救我》鄭新圭編劇執筆。描述命運交錯的一對男女，漸漸揭開有關各種擁有特殊超能力的物品的陰謀、秘密的故事，為懸疑追蹤奇幻劇。男主角朱智勛於SNS公開與演員們的合照，引發眾人關心。近期，劇組也公開角色預告海報。
▲朱智勛飾演檢察官「姜坤」：令人難以置信的事情正在發生。
▲陳世娫飾演側寫師「申素英」：把事件鬧大，正是犯人所期望的。
▲金剛于飾演集團副總裁「趙世皇」：為什麼相信神？我是神啊。
（圖片、影片來源：MBC《ITEM》）
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