李瑞镇、成东镒、林华映主演OCN《圈套》将於明年上半年首播！今日公开第一波剧照
韩剧 2018年12月28日 星期五11:46 JiaJia
好久没有看到「美大哥」李瑞镇出演电视剧了！这次和成东镒、林华映合作，加上超坚强的制作团队，令剧迷们都相当期待。
预计於明年（2019年）上半年播出的OCN新剧《圈套》（共7集），於近期公开剧本阅读现场，主演李瑞镇、成东镒、林华映均有出席。该部作品是全新类型的追踪惊悚片，为百分之百事前制作，描述陷入不明圈套之中的国民主播「姜宇贤」（李瑞镇 饰）所经历的一连串令人震惊的事件。成东镒饰演邻近退休的刑警界传奇人物「高东国」，林华映则饰演警察厅冉冉升起的犯罪侧写师「尹书英」。
该部作品由电影《白夜行》朴信宇导演执导，《特殊案件专案组TEN》南尚旭编剧执笔，电影《完美的他人》、《逆鳞》李在奎导演担任总监。OCN意图打造出戏剧电影（Dramatic Cinema）系列，将电影与电视剧的制作模式结合，投入电影制作团队，以电影细致的导演方式加上电视剧扎实的剧情结合，打造出高品质的类型片。
剧组也於今日（28日）公开李瑞镇相关剧照。他身穿正装，露出一丝不苟的笑容。姜宇贤是国民主播，同时也是一位好丈夫、好爸爸，面对孩子相当慈祥。
（图片、影片来源：OCN《圈套》）
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