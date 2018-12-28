李瑞鎮、成東鎰、林華映主演OCN《圈套》將於明年上半年首播！今日公開第一波劇照
韓劇 2018年12月28日 星期五11:46 JiaJia
好久沒有看到「美大哥」李瑞鎮出演電視劇了！這次和成東鎰、林華映合作，加上超堅強的製作團隊，令劇迷們都相當期待。
預計於明年（2019年）上半年播出的OCN新劇《圈套》（共7集），於近期公開劇本閱讀現場，主演李瑞鎮、成東鎰、林華映均有出席。該部作品是全新類型的追蹤驚悚片，為百分之百事前製作，描述陷入不明圈套之中的國民主播「姜宇賢」（李瑞鎮 飾）所經歷的一連串令人震驚的事件。成東鎰飾演鄰近退休的刑警界傳奇人物「高東國」，林華映則飾演警察廳冉冉升起的犯罪側寫師「尹書英」。
該部作品由電影《白夜行》朴信宇導演執導，《特殊案件專案組TEN》南尚旭編劇執筆，電影《完美的他人》、《逆鱗》李在奎導演擔任總監。OCN意圖打造出戲劇電影（Dramatic Cinema）系列，將電影與電視劇的製作模式結合，投入電影製作團隊，以電影細緻的導演方式加上電視劇扎實的劇情結合，打造出高品質的類型片。
劇組也於今日（28日）公開李瑞鎮相關劇照。他身穿正裝，露出一絲不苟的笑容。姜宇賢是國民主播，同時也是一位好丈夫、好爸爸，面對孩子相當慈祥。
（圖片、影片來源：OCN《圈套》）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論