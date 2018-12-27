《SBS歌谣大战》女团成员翻唱《花路》惹怒粉丝：「本尊BIGBANG都还没唱过！ 」
KPOP 2018年12月27日 星期四11:44 Sani
居然把偶像送给自家粉丝的歌拿去让其他艺人翻唱！ SBS到底有没有最基本的概念（怒）
日前举办的2018 SBS歌谣大战中，女团TWICE多贤、Apink普美、GFRIEND银河、MAMAMOO玟星带来了水准很高的合作舞台，但问题却出在选曲上—— 偏偏是BIGBANG的《花路》。
这首歌是BIGBANG今年3月在大声入伍当天发行的单曲，是一首送给V.I.P的歌，歌词里「这不是我们的最后，待花开之时定要再次相遇」等语句无不表达了对粉丝们的心意，以及希望大家等待的心情。
然而因为当时有4位成员都已服兵役，所以BIGBANG至今从未公开表演过这首歌；而且虽然忙内胜利还在进行活动，但却并没有参加SBS歌谣大战，也难免令人遗憾。 有粉丝怒指：「这是人家送给自家粉丝的歌，而且本尊还没唱过，她们凭什么？ 」也有人指责SBS考虑不周，居然安排歌手唱别家的fan song：
心疼四位女团成员用心准备了表演，却被淹没在负面的声音里......
（图源：BIGBANG FB，SBS歌谣大战，网路）
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