準備迎接 Apink 的無限可能性 新專輯〈PERCENT〉曲目表曝光！ 新年新期待 iKON 敲定 1 月初推出改版專輯！ 全能女神金秘書朴敏英海外首演送驚喜 1/5搶票中 BIGBANG勝利調侃GD入伍後性格變「謙虛」了，誰知哥哥一句話就反殺 IU Band吉他手吐槽IU把他的吉他搶走！生無可戀的表情讓IU回覆：「你還真的很生氣啊...」 《SBS歌謠大戰》女團成員翻唱《花路》惹怒粉絲：「本尊BIGBANG都還沒唱過！ 」 終於揭開神秘面紗！李奈映、李鍾碩主演tvN《羅曼史是別冊附錄》公開預告海報 EXO《歌謠大戰》演唱《12月的奇蹟》 動人經典時隔五年再上熱搜 BLACKPINK Jisoo基因也太好！ 哥哥姐姐都超美，嬌豔少女臉竟是2寶媽？！ Kakao Friends的Apeach要向東京的粉絲Say Hello啦～♥ 全亂了！媽媽爆料宋旻浩有出生秘密，WINNER要重寫隊內「族譜」了XD 粉絲尖叫聲就是力量，祝賀表演中的聖圭開心偷笑好幾次 這小朋友玩得很開心呢！陸星材紅毯上「戲耍」哥哥們XD 粉絲以「伯賢夫人」之名點外賣，老闆留言超懂愛豆飯心理！網民：你家外賣將被各位夫人XD 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-刑警仍跑第一，仙女圓滿落幕 史上首例「水族館應援」！ 為防彈少年團BTS V慶生，中飯包下整座COEX水族館

居然把偶像送給自家粉絲的歌拿去讓其他藝人翻唱！ SBS到底有沒有最基本的概念（怒）

日前舉辦的2018 SBS歌謠大戰中，女團TWICE多賢、Apink普美、GFRIEND銀河、MAMAMOO玟星帶來了水準很高的合作舞台，但問題卻出在選曲上—— 偏偏是BIGBANG的《花路》。



這首歌是BIGBANG今年3月在大聲入伍當天發行的單曲，是一首送給V.I.P的歌，歌詞裡「這不是我們的最後，待花開之時定要再次相遇」等語句無不表達了對粉絲們的心意，以及希望大家等待的心情。



然而因為當時有4位成員都已服兵役，所以BIGBANG至今從未公開表演過這首歌；而且雖然忙內勝利還在進行活動，但卻並沒有參加SBS歌謠大戰，也難免令人遺憾。 有粉絲怒指：「這是人家送給自家粉絲的歌，而且本尊還沒唱過，她們憑什麼？ 」也有人指責SBS考慮不周，居然安排歌手唱別家的fan song：



心疼四位女團成員用心準備了表演，卻被淹沒在負面的聲音裡......



（圖源：BIGBANG FB，SBS歌謠大戰，網路）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞