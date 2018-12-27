《SBS歌謠大戰》女團成員翻唱《花路》惹怒粉絲：「本尊BIGBANG都還沒唱過！ 」
KPOP 2018年12月27日 星期四11:44 Sani
居然把偶像送給自家粉絲的歌拿去讓其他藝人翻唱！ SBS到底有沒有最基本的概念（怒）
日前舉辦的2018 SBS歌謠大戰中，女團TWICE多賢、Apink普美、GFRIEND銀河、MAMAMOO玟星帶來了水準很高的合作舞台，但問題卻出在選曲上—— 偏偏是BIGBANG的《花路》。
這首歌是BIGBANG今年3月在大聲入伍當天發行的單曲，是一首送給V.I.P的歌，歌詞裡「這不是我們的最後，待花開之時定要再次相遇」等語句無不表達了對粉絲們的心意，以及希望大家等待的心情。
然而因為當時有4位成員都已服兵役，所以BIGBANG至今從未公開表演過這首歌；而且雖然忙內勝利還在進行活動，但卻並沒有參加SBS歌謠大戰，也難免令人遺憾。 有粉絲怒指：「這是人家送給自家粉絲的歌，而且本尊還沒唱過，她們憑什麼？ 」也有人指責SBS考慮不周，居然安排歌手唱別家的fan song：
心疼四位女團成員用心準備了表演，卻被淹沒在負面的聲音裡......
（圖源：BIGBANG FB，SBS歌謠大戰，網路）
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