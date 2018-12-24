送你2018年圣诞新歌歌单❤ FNC、STARSHIP、WM、Fantagio、Jessica、乐童李秀贤 「CGV、大卫、美人?」原来他们的外号是这么来了！都是因为太帅or太美啦♥ 好想要这种弟弟！P.O 为《男朋友》剧组全员准备餐车 好兄弟就是，相处久了连动作都一样！BTS防弹少年团你们其实是七胞胎吧XD

爱豆中不乏帅哥靓女，ASTRO的车银优就因为长得太帅被赞为「脸天才」，其实圈中还有不少高颜值的爱豆们，粉丝们为了「宣扬」他们的美貌而给他们起了特别的外号。

▼防弹少年团 V-CGV▼



在全球范围内都享有人气的V，他的帅气已经得到了世界的认可，毕竟人家可是世界首帅。 除了世界首帅这个称号外，粉丝们还喜欢叫他「CGV」，意思是「（帅到）像CG（电脑特效）一样不真实的V」。

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▼防弹少年团 JIN-Worldwide Handsome▼



靠脸就能上热搜的JIN，wuli门面担当JIN的另一个因为帅气而得到的外号就是Worldwide Handsome-世界级别的帅气，真的不能更恰当了~

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▼Red Velvet Irene-裴芙罗狄蒂▼



哪怕是在美女如云的女爱豆圈，裴老师的颜值也是超一线。 清新脱俗又自带高级美感的Irene让粉丝们联想到了爱情与美丽的女神Aphrodite阿芙罗狄蒂，用Irene的姓「裴」+「芙罗狄蒂」，就成了裴芙罗狄蒂。

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▼BTOB陆星材-陆帅疯▼



帅气的人都有偶像包袱，就怕自己疯起来有损帅度，然而陆星材就不同了，从粉丝们给他起的「陆帅疯」（陆星材是帅气的疯子）就能看出他是一个又帅又疯的另类存在。

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▼Wanna One 邕圣佑-邕大卫▼



从《Produce101》开始就被称为「雕像美男」的邕圣佑。 该如何形容他的完美脸部线条呢？ 粉丝们想到了西方美术史上最值得夸耀的男性雕像之一的-大卫雕像，加上邕姓，就成了邕大卫。

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▼TWICE MINA-美人啊▼



有著小公主高雅气息的MINA是不少粉丝的心中所爱，美人啊（MI IN A）读快一些的话和MINA的发音相似，非常适合可爱又甜美的MINA呢。

「图：NAVER」

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