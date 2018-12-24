《成為王的男人》到底是嚴肅古裝劇？還是搞笑喜劇？呂珍九&李世榮花絮超會玩 送你2018年聖誕新歌歌單❤ FNC、STARSHIP、WM、Fantagio、Jessica、樂童李秀賢 「CGV、大衛、美人?」原來他們的外號是這麼來了！都是因為太帥or太美啦♥ 好想要這種弟弟！P.O 為《男朋友》劇組全員準備餐車 好兄弟就是，相處久了連動作都一樣！BTS防彈少年團你們其實是七胞胎吧XD

愛豆中不乏帥哥靚女，ASTRO的車銀優就因為長得太帥被贊為「臉天才」，其實圈中還有不少高顏值的愛豆們，粉絲們為了「宣揚」他們的美貌而給他們起了特別的外號。

▼防彈少年團 V-CGV▼



在全球範圍內都享有人氣的V，他的帥氣已經得到了世界的認可，畢竟人家可是世界首帥。 除了世界首帥這個稱號外，粉絲們還喜歡叫他「CGV」，意思是「（帥到）像CG（電腦特效）一樣不真實的V」。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼防彈少年團 JIN-Worldwide Handsome▼



靠臉就能上熱搜的JIN，wuli門面擔當JIN的另一個因為帥氣而得到的外號就是Worldwide Handsome-世界級別的帥氣，真的不能更恰當了~

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼Red Velvet Irene-裴芙羅狄蒂▼



哪怕是在美女如雲的女愛豆圈，裴老師的顏值也是超一線。 清新脫俗又自帶高級美感的Irene讓粉絲們聯想到了愛情與美麗的女神Aphrodite阿芙羅狄蒂，用Irene的姓「裴」+「芙羅狄蒂」，就成了裴芙羅狄蒂。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼BTOB陸星材-陸帥瘋▼



帥氣的人都有偶像包袱，就怕自己瘋起來有損帥度，然而陸星材就不同了，從粉絲們給他起的「陸帥瘋」（陸星材是帥氣的瘋子）就能看出他是一個又帥又瘋的另類存在。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼Wanna One 邕聖祐-邕大衛▼



從《Produce101》開始就被稱為「雕像美男」的邕聖祐。 該如何形容他的完美臉部線條呢？ 粉絲們想到了西方美術史上最值得誇耀的男性雕像之一的-大衛雕像，加上邕姓，就成了邕大衛。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼TWICE MINA-美人啊▼



有著小公主高雅氣息的MINA是不少粉絲的心中所愛，美人啊（MI IN A）讀快一些的話和MINA的發音相似，非常適合可愛又甜美的MINA呢。

「圖：NAVER」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞