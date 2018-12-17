《SBS歌谣大战》特别合作舞台公开：「大势of大势」和「漂亮的孩子旁边还是漂亮的孩子」
KPOP 2018年12月17日 星期一13:55 Yuan
今年《SBS歌谣大战》将以「THE WAVE」为主体，与在一年中创下无数纪录并迎来全盛时期的歌手们，一起回顾KPOP和韩流。
出演阵容包含了：防弹少年团、EXO、Wanna One、宣美、TWICE、BTOB、WINNER、Red Velvet、SEVENTEEN、MAMAMOO、Apink、GOT7、iKON、MONSTA X、BLACKPINK、NCT等。
在昨日更公开了合作舞台的消息，第一组是「大势of大势」是GOT7、WINNER、SEVENTEEN、NCT和Wanna One；而另一组是「漂亮的孩子旁边还是漂亮的孩子」是TWICE和Red Velvet，消息一公开也让许多粉丝都非常期待。
《SBS歌谣大战》确定由全炫茂和赵宝儿担任MC，在12月25日於高尺巨蛋举行，大家到时候一定要死守直播啦！
（图：SBS）
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