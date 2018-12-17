《SBS歌謠大戰》特別合作舞台公開：「大勢of大勢」和「漂亮的孩子旁邊還是漂亮的孩子」

《SBS歌謠大戰》特別合作舞台公開：「大勢of大勢」和「漂亮的孩子旁邊還是漂亮的孩子」

KPOP   2018年12月17日   星期一13:55   Yuan  

今年《SBS歌謠大戰》將以「THE WAVE」為主體，與在一年中創下無數紀錄並迎來全盛時期的歌手們，一起回顧KPOP和韓流。

出演陣容包含了：防彈少年團、EXO、Wanna One、宣美、TWICE、BTOB、WINNER、Red Velvet、SEVENTEEN、MAMAMOO、Apink、GOT7、iKON、MONSTA X、BLACKPINK、NCT等。

在昨日更公開了合作舞台的消息，第一組是「大勢of大勢」是GOT7、WINNER、SEVENTEEN、NCT和Wanna One；而另一組是「漂亮的孩子旁邊還是漂亮的孩子」是TWICE和Red Velvet，消息一公開也讓許多粉絲都非常期待。

《SBS歌謠大戰》確定由全炫茂和趙寶兒擔任MC，在12月25日於高尺巨蛋舉行，大家到時候一定要死守直播啦！

（圖：SBS）

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