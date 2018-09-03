《花样男子》F4之一的金俊带著女儿惊喜现身《超人回来了》！网友也表示：「更帅气了！」
综艺 2018年9月3日 星期一14:14 Yuan
2日播出的《超人回来了》中，森姆・汗明顿带著儿子威廉和本特利一起去见了金俊。
而森姆・汗明顿提到：「俊儿是透过柳秀荣认识的，孩子们出生的月份也相同，只差了3天，所以更加亲近了。」
金俊在2009年播出的《花样男子》中饰演F4之一的「宋宇彬」，就是「美作」的角色啦！他在2015年就迎娶了同龄的素人女友，两人在金俊出道前就相识，谈了9年恋爱后终於迈入婚姻殿堂，这次他就带著女儿晓伊惊喜现身《超人回来了》。
节目组更放了《花样男子》F4的看板，金俊也説：「以前就是在南杨州这个地方拍摄电视剧，好像已经过了10年了。」爸爸们和威廉和本特利各自扮演了F4，要让晓伊选最喜欢哪个，结果她选的是威廉啦（笑）！
而金俊也在节目中提到：「和初中同学谈了9年的恋爱，一直有想著要结婚。当时在医院里医生说要是错过了时机，就有可能会怀不上孩子，听到了那个话想法改变了，虽然工作或其他事情也很重要，但有孩子和照顾家庭也是我的人生目标。妻子怀孕并不容易也很担心，但能如此健康的出生真的太好了，因为怕妻子太辛苦，所以也刻意地没有曝出新闻。」
此外，这也是他久违地出演电视节目，让不少网友都表示：「现在更帅气了」、「希望可以加入节目啊」等等。
（图：KBS《超人回来了》）
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