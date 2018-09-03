《花樣男子》F4之一的金俊帶著女兒驚喜現身《超人回來了》！網友也表示：「更帥氣了！」
綜藝 2018年9月3日 星期一14:14 Yuan
2日播出的《超人回來了》中，森姆·汗明頓帶著兒子威廉和本特利一起去見了金俊。
而森姆·汗明頓提到：「俊兒是透過柳秀榮認識的，孩子們出生的月份也相同，只差了3天，所以更加親近了。」
金俊在2009年播出的《花樣男子》中飾演F4之一的「宋宇彬」，就是「美作」的角色啦！他在2015年就迎娶了同齡的素人女友，兩人在金俊出道前就相識，談了9年戀愛後終於邁入婚姻殿堂，這次他就帶著女兒曉伊驚喜現身《超人回來了》。
節目組更放了《花樣男子》F4的看板，金俊也説：「以前就是在南楊州這個地方拍攝電視劇，好像已經過了10年了。」爸爸們和威廉和本特利各自扮演了F4，要讓曉伊選最喜歡哪個，結果她選的是威廉啦（笑）！
而金俊也在節目中提到：「和初中同學談了9年的戀愛，一直有想著要結婚。當時在醫院裡醫生說要是錯過了時機，就有可能會懷不上孩子，聽到了那個話想法改變了，雖然工作或其他事情也很重要，但有孩子和照顧家庭也是我的人生目標。妻子懷孕並不容易也很擔心，但能如此健康的出生真的太好了，因為怕妻子太辛苦，所以也刻意地沒有曝出新聞。」
此外，這也是他久違地出演電視節目，讓不少網友都表示：「現在更帥氣了」、「希望可以加入節目啊」等等。
（圖：KBS《超人回來了》）
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