不愧是经典！Ailee 演唱 《鬼怪》OST　夺 2018 年上旬韩国告示牌 OST 榜冠军

虽然《鬼怪》早已经完结一年半了，Ailee 唱的 OST 仍是人气不坠，直到现在依然是音源榜上有名的经典！
昨天（26 日），美国告示牌的韩国分部 Billboard Korea 公布了 2018 年上旬盘踞榜上最久的歌曲。其中从年初开始到 7 月第四周一直都停留在榜上、创下最长时间纪录的歌曲，就是 Ailee 演唱的「我要如初雪般走向你」。
回顾这首歌问世的时间，居然已经是 2017 年 1 月 7 日。当时一公开就掀起热烈回响的「我要如初雪般走向你」先是登基 MelOn 单月榜首，短短不到半年就被串流播放破亿次，又接连在 MelOn 和 Gaon 的年度榜上拿下多个冠军头衔，最后成为 2017 年度在韩国线上播放破亿歌曲之首。
Billboard Korea 表示：「大部分的电视剧 OST 相较於『用听的音乐』，反而感觉更像是『用看的音乐』。」还记得许多人都说光听 Ailee 唱「我要如初雪般走向你」就彷佛重温整部《鬼怪》，藉由音乐传递的力量和画面真的很不容小觑呢！
（照片与影片来源：YMC Entertainment、KBS）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究