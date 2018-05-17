哪些偶像的笑眼最可爱？榜上每一人都是粉丝的欢乐来源啊！

偶像的「笑眼」之所以特别，也许就在於那大力弯起、几乎找不到缝隙的丝丝纹路，里头满满的都是欢乐又疗愈的魅力啊！
偶像讨论 app “IDOLCHAMP” 从 13 日开始以「笑眼最可爱的偶像是？」为题举行投票，结果身为各种票选常胜军的姜丹尼尔再度拔得头筹，得票率高达 71.69%！
身为 Wanna One 中心的姜丹尼尔可说是异军突起的当前大势，虽然不是典型的韩国花美男长相，但独特笑眼把帅气和可爱维持在一线间，强烈「萌犬美」让他的人气始终居高不下。
而第二名则是防弹少年团的（前任 XD）肌肉担当 Jimin！迷蒙性感的眼神是他的招牌，但一旦笑到开怀又让人不由自主地跟著嘴角上扬。
而且说起 Jimin 的笑眼，一定要来回味一下这支影片罗⋯⋯XD
另一方面，有超强唱功和可爱外貌形成有趣对比的 Lovelyz 主唱 Kei、NCT 的 Jeno、Red Velvet 的 Joy、BTOB 的炫植、Apink 的恩地等人也在票选中榜上有名。除了他们之外，还有谁是你也想推荐一下的笑眼代表呢？
（照片来源：TVDaily、YMC Entertainment、Big Hit Entertainment、Woollim Entertainment）
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