【K社韩文小百科】吃的系列：不说话只吃饭的「吃播」！

不知从何时起，韩国刮起了一阵「吃播」热潮，"吃播"（먹방 mok bang）即「吃饭直播」，成为了当下韩国直播界的一股清流，靠吃出名、靠吃赚人气、靠吃赚钱，这是多少吃货都梦寐以求的事情啊。
「吃播」缘何风靡起来了呢？ 有人分析，食欲作为人的基本的欲望，是获得和占有对象的符号。 在观看真实身体吃东西的动态呈现时，观众能从不同的心理角度获得快感。 而KBS纪录片《美食的诞生》里称：「食物绝对是带来快乐的源头。 」看人吃饭，自己也会快乐。 这也是现代人的一种特殊心理。 社会日趋微型化、碎片化、个体化，人们既贪图个体独处时的自由，又想快速获得欲望上的满足。 简单来说就是通过看著别人吃从中获得满足感~
要想成为一名合格的吃播BJ，首先你要有惊人的饭量，一顿饭吃上4、5公斤对他们来说简直就是小菜一碟。 比如韩国吃播界最著名的BANZZ，被粉丝们亲切的称为「宾士小哥」，一顿饭能吃.... 嗯，小编数不清楚，小伙伴们请看下图~~这只是人家一顿饭而已，这么能吃还这么瘦是怎么做到的？？
吃播界有像宾士小哥一样单枪匹马开吃的，也有像DONKEY兄弟一样，两人一起大吃的~兄弟两人有说有笑，吃相当算豪放派~
那么吃播界有没有女神？ 最近蹿红的NADO可谓是吃播界的一姐，颜值清新，吃相甜美，还做了一手好菜的NADO不知道迷倒了多少粉丝呢~
女生们看到NADO一定很生气，怎么这么能吃还这么美瘦？ 其实吃播里也有可爱的重量级BJ，「胖女」就是一个肉肉的胖女孩，和其他吃播BJ不同的是，她多以传统的韩式美食为主，脸盆装的拌饭、N份猪蹄、数碗汤面，每一口都吃得津津有味，光是看著就让人食指大动。
「图：网路」
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