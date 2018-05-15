考验良心，在韩国搭火车竟然没有验票口!?

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大家去韩国有搭火车的经验吗?这次旅行我离开首尔到了全州一日游，但发现搭车时竟然没有验票口!?

这趟旅行，我就有打算要离开首尔到全州旅游。到全州可以搭长途巴士，大约需要2个小时半的时间。或是可以从龙山站搭乘KTX火车，约1小时半就可以抵达全州。

因为我只安排一天，加上我跟朋友就是想要搭火车吃零食的感觉XD所以选择了搭乘KTX前往。当天早上买完票后，在车站大厅可以看到月台号码，我们就按照指示前往该月台搭车。

奇妙的事情来了，往搭车的地方走，是一个半开放的空间，没有任何车站人员留守验票，只会看到来来往往搭车、下车的人。在这边就是找自己要去的月台喔！

例如我是在10号月台搭车。找到对应的月台号指标，走下去就对了!



我跟朋友看大家都直接往下走，所以也跟著人潮往下走了XD 想说可能跟台湾一样上车会有人来验票

不免俗的要跟火车拍张照(虽然火车看不到重点在哪XD)



上车也要来一张照片，虽然不是往釜山，但跟尸速列车的车很像唷~



之后，我跟朋友吃完零食又睡了个觉就到全州了，期间都没有人来验票。回到首尔后我向韩国朋友询问，他们告知我说在韩国搭火车是没有验票的。但是只要抓到逃票，至少会有『10倍』的罚金而且也会被公告出来！！！

所以大家一定要乖乖买票，不可以当坏孩子唷！跟我一样拍票根纪录自己旅行的脚步不是很棒吗~~



资料来源 : Kunni's korism

图片来源 : Kunni@韩星网 自摄

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