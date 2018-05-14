梨泰院客制行李飘带，老板会讲英文超方便

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大家出国一定都会带行李箱吧！要在众多的行李中找到自己的那一个，除了贴纸、绑缎带等等方式，还有一种就是可以别上专属的行李飘带。

这一次在朋友的推荐下，我来到梨泰院的『국일사』。小小的店铺里有著经验非常丰富的老板，英文也能通，完全超方便！

店铺距离梨泰院站步行约5-7分钟，从4号出口一直直走，到ADIDAS的巷口左转进去，约莫走1分钟就可以看到位於右手边的小小店铺。





一进到店里是可以感受到古早怀旧的氛围，不同於许多观光客嘈杂的环境，这样朴实温婉的小店，我很喜欢。



玲琅满目的各式带子，有宽有细，有长有短。多彩的颜色让人难以下手。





有些带子上面已经有图案可以选择，提供客人选择。



挑选完带子后，就可以将想要绣上的字或是图样提供给老板，接著就开始制作了。感谢我的友人再次入镜(这次首尔行写的文章她不知道出现几次了XD)





我们前一个客人是欧美小姐，老板全程都可以用英文沟通唷！这一点对於不会韩文的朋友来说是一大福音呢！

老板制作中的侧拍照，完全是一双充满历练的巧手啊！







做完后，老板会用小熨斗轻轻烫过，让带子变得平整



下面分享我制作的几个飘带，首先是黑底白字，拿来系在相机上的带子





第二种是红底白字，拿来别钥匙圈的。另一种则是蓝绿色白字，当成礼物送朋友的。



还有一个是系在行李箱上的，这个飘带是用扣的喔



最后附上店里的名片





这家的老板态度很温和，针对客人的需求与沟通都是不疾不徐的，不会有紧张压迫的感觉。加上老板可以英文沟通，我觉得非常推荐给有需求的人。至於价格方面我没有比价过其他飘带的店，我总共做了以上5条飘带都是双面绣字，这样总共不到韩币3万，来给大家参考唷！

资料来源 : Kunni's korism

图片来源 : Kunni@韩星网 自摄

地图来源 : 韩巢

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