梨泰院客制行李飘带，老板会讲英文超方便

大家出国一定都会带行李箱吧！要在众多的行李中找到自己的那一个，除了贴纸、绑缎带等等方式，还有一种就是可以别上专属的行李飘带。
这一次在朋友的推荐下，我来到梨泰院的『국일사』。小小的店铺里有著经验非常丰富的老板，英文也能通，完全超方便！
店铺距离梨泰院站步行约5-7分钟，从4号出口一直直走，到ADIDAS的巷口左转进去，约莫走1分钟就可以看到位於右手边的小小店铺。
一进到店里是可以感受到古早怀旧的氛围，不同於许多观光客嘈杂的环境，这样朴实温婉的小店，我很喜欢。
玲琅满目的各式带子，有宽有细，有长有短。多彩的颜色让人难以下手。
挑选完带子后，就可以将想要绣上的字或是图样提供给老板，接著就开始制作了。感谢我的友人再次入镜(这次首尔行写的文章她不知道出现几次了XD)
我们前一个客人是欧美小姐，老板全程都可以用英文沟通唷！这一点对於不会韩文的朋友来说是一大福音呢！
下面分享我制作的几个飘带，首先是黑底白字，拿来系在相机上的带子
第二种是红底白字，拿来别钥匙圈的。另一种则是蓝绿色白字，当成礼物送朋友的。
这家的老板态度很温和，针对客人的需求与沟通都是不疾不徐的，不会有紧张压迫的感觉。加上老板可以英文沟通，我觉得非常推荐给有需求的人。至於价格方面我没有比价过其他飘带的店，我总共做了以上5条飘带都是双面绣字，这样总共不到韩币3万，来给大家参考唷！
资料来源 : Kunni's korism
图片来源 : Kunni@韩星网 自摄
地图来源 : 韩巢
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