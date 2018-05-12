韩剧 大家眼中，哪位是最强动作戏男演？

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追剧多年，不晓得大家有没觉得哪几位男演最擅动作戏？基本上，只要有打戏，很多男演在武术指导下都能架势十足，再经过动作导演的设计招式，很多男演都能在镜头前展现矫健身手。

那大家有没觉得哪几位男演，彷佛天生就是动作戏演员，好比张赫、李准基、郑智薰（Rain）、池昌旭，只要是冒险或刑侦动作戏，这几位的武打动作戏，绝对精彩。

首先张赫，无论是浪漫爱情或悲情复仇、刑侦悬疑剧，一定会展现他的武打功夫。大概他是唯一透过镜头也能从下盘稳定度窥出真正练家子的少数男演。之前《金钱之花》里就打得很漂亮了，再看过新上档《油腻的Melo》的打戏，有没觉得他武术实力又进阶了？除了能打外，他眼神、内心戏掌握，更见火候。且近来他的演绎方式已不像以前那样外放、夸张了。张赫大叔韩综、戏剧不停拍，武术和演技还能精进，实在不容易哪！

熬

说到李准基，喜欢他的剧饭都知道他不只一次表达过偏爱拍动作戏。他虽不像张赫因个人喜爱中国武术，练截拳道多年，可他在接受拍戏前的武打训练后，在武术指导下的武打动作，确实打得俐落、漂亮。个人非常痴迷他搭黑领带、白衬衫、黑长裤的追逐、武打戏。好吧，就是特务或保镳角色的造型啦。新剧《无法律师》里的角色是相信拳头比法律更能解决问题的律师，应该又可以看到他打领带、穿白衬衫、黑长裤的打戏了。西装控的，不要错过了。



也是许久没拍动作戏的郑智薰（Rain），这次在新剧《Sketch》里饰演重案组刑警，自然得很能跑、很能打。他因本身有舞蹈底子，在武打动作的节奏、力道都抓得很精准。虽没真正练武术，但他的武打架势也是挺实的。他应该还缺一个好剧本，对吧？希望5/25首播的《Sketch》就是……



最后，这一位男演，即使数馒头去了，剧饭们还是叨叨念念的。没错，就是池昌旭。他几乎是动作戏男神代表，不论《治愈者》、《THE K2》，或古代剧、电影都是武打动作戏居多。《治愈者》里印象最深的，就像田径选手似的从地上跑到屋顶，穿过巷弄、跃下楼底。在《THE K2》里，撑伞进地下室救宋玧妸及公共澡堂打得淋漓尽致，看得很过瘾。而这种大量武打戏，对不具真正武术底子，只接受拍戏前的武术训练的男演来说，多拍几部著实累人。希望当兵对他来说，就是休息、沉淀，退伍后能改变心意，再拍个一、二部动作戏。



以上这几位男演，给剧饭的印象就是看他们的武打动作戏，会觉好似是为动作戏而生的。至少，个人是偏爱的。20180512

#很喜欢看张赫带著黑帮气场的社区大叔流露害羞的神情

#不晓得大家看了《无法律师》感觉？都忘了李小准是跆拳道黑带级数的，对吧？

#郑智薰月底也要开打了

#小池的消息一直出现，感觉没去当兵似的

#看动作武打戏，可以抒发郁闷的心情

#如果问，那哪位是最强动作戏女演？

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