韩国人气哈密瓜冰棒让你用喝的～同款哈密瓜牛奶新上市！
生活 2018年5月18日 星期五10:15 E
这款绿色包装的哈密瓜冰棒，在夏天的韩国几乎每天都可以看到有人边走边吃，超商跟超市什么冰棒都可能没有，但这款一定会有，俨然就是韩国的国民款冰品！
(photo credit: IG@binggraekorea)
在台湾也可以轻易在便利超商看见这款冰棒的踪影，相信吃过的人也不少，但这次，居然推出了冰棒同款的哈密瓜牛奶～～～仿造原本冰棒的形状跟外观，方方正正的全绿包装超吸睛。
(photo credit: IG@binggraekorea)
这款牛奶延续冰棒的味道：甜～不过对於小编这种蚂蚁人倒是很好XD 入口是哈密瓜冰棒的味道，不过尾巴有一点点香蕉牛奶的感觉(?)
(photo credit: IG@binggraekorea)
目前在各大便利超商都可以买到，（不过小编亲自跑来跑去之后发现货量好像不多，每次看到都只有一两瓶）除了香蕉牛奶跟草莓牛奶之外，不要忘记还有新推出的哈密瓜口味喔～
(photo credit: IG@7elevenkorea)
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