【夏日海岛度假特辑】济州岛四天三夜行程规划总整理

夏天来了，许多人开始往小岛跑，除了东南亚之外，日本及韩国也各有冲绳跟济州岛两个著名的度假小岛，而随著直飞济州的航线开航，选择到济洲旅游的人也越来越多，为了让大家对济州岛有更深的认识，并且在行前做好万全准备，特地将这次济州岛四天三夜的行程总整理后，再加上一点小提醒，希望对大家规画行程时有所帮助～
基本上，济州岛大致可分为四个区域，分别是济州市、东部地区、西部地区及西归浦市，安排景点时，以一天的行程皆在同一区域内完成最好，才能缩短在交通方面浪费的时间。
Part1：行前准备
济州岛的交通、气候、换汇及住宿等介绍。
另外有本次真实住宿经验分享！
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Day1：东部地区－咸德犀牛峰、月汀里、细花海边
如果住在济州市外巴士站附近的话，以上三个景点都可以搭乘201号公车，一路玩到底，完全不用转乘或换车，交通非常方便。
三个景点中，以月汀里附近最多餐厅，建议在这里用餐～
餐厅推荐：月汀里排骨
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Day2：西归浦市－天地渊瀑布、西归浦每日偶来市场、李仲燮路
自济州市前往天地渊瀑布须转车，一样以住在济州市外巴士站附近为例，需先搭乘181、182、281公车前往西归浦中央圆环，再转乘612、642、691、692车到天地渊瀑布，总车程约需90~120分钟，当天行程可能要稍微抓松一点比较好喔！
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Day3：东部地区－牛岛
自济州市外巴士站前往城山港可搭乘111、112、211、212公车，车程约需90~120分钟，自城山港往牛岛的航程则约15分钟。
购买船票时须先填申告单，进入售票所就会看到填申告单的桌子，来回要写两张，家人的话可以写在同一张上。另外，购票时须出示护照，记得务必携带！
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Day4：西部地区－梨湖小马灯塔、涯月里、东门传统市场
以济州市外巴士站为起点，前往梨湖海边可搭乘202、292、355、358号公车，从梨湖海边再前往涯月里，不想转车的话，继续搭乘202号公车即可。
涯月海边有好几家人气餐厅跟咖啡厅，建议可以在此用餐或下午茶。
餐厅推荐：涯月里美食－鲍鱼螃蟹海鲜拉面
탄라면春日咖啡
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以上整理，希望对大家的济州之旅有所帮助～
另外，济州岛身为韩国热门旅游胜地，当然不只上面这些景点而已。
东部地区的「金宁迷路公园」、「万丈窟」、「城山日出峰」、「涉地可支」；西归浦市的「柑橘博物馆」、「西归浦港」；西部地区的「绿茶博物馆」、「现代美术馆」、「广峙其海边」还有济州市的「龙头岩」、「NEXON电脑博物馆」、「民俗历史博物馆」等等，都是济州极富盛名的观光名胜，大家也可以随自己的喜好调整行程～丰富的济州岛，就等你来探访罗！
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