想为军中的欧巴打气加油？ 给在陆军服役的欧巴寄信方法大揭秘！

两年见不到在军队里的欧巴，会很想念他吧！ 想不想让欧巴看到你写的信呢？ 那快点学起来这个方法吧！
因为昨天谈到和权志龙同名的97年训练兵，获得了众多GD粉丝的误寄的电邮。 所以想分享一下给在陆军服兵役的欧巴寄信的方法！
先进入韩国陆军官网的「写电子邮件」板块，然后点击绿色按钮「전자우편쓰기」。
然后选择爱豆所在的师团，例如权志龙是第3师团，就选择「3사단」。
接著在框中输入爱豆的韩文本名，比如权志龙就输入「권지용」，然后点击左边的按钮。
之后然后如果是同名的情况，可以根据小队、出生日期和入伍时间来判断哪个才是你的爱豆。 然后点击他的名字来进入下一步。
这样就进入写信的介面了，能看到姓名、出生日期、所属部队、入伍时间等。 작성자，也就是寄信者名字，你也可以写得更有创意点。 비밀번호，也就是密码，密码不重要，可以随意填。 제목,也就是标题。 下面的大面积空白处就是填信件内容的地方，最多1200个韩字，最多25行。
下方的사진올리기,也就是上传照片，但只能上传一张。 最后点击绿色的「등록」按钮，就大功告成了！
如果看到这个页面就说明成功了。 然后可以点击灰色的「우편 목록(邮件目录）」，能看到自己和他人寄出的电邮清单。
到时候军官会列印出来，给你的欧巴看的！ PS：这个方法只适用於给在陆军服役的欧巴~
图：韩国陆军官网截图
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