漫改剧《金秘书为什么那样》女主候选人，谁才是朴叙俊的那个她？

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近几年韩剧题材推陈出新，剧组开始把视线集中到了人气漫画上，《W》、《大力女都奉顺》、《乳酪陷阱》、《心灵的声音》等漫改剧都获得了成功，尤其是如同漫画中走出来的「漫撕男」、「 漫撕女」主角们，加上只有在二次元世界中才会出现的跳脱情节，再融合完美视觉效果，怎叫观众不爱呢？

今年又一部值得期待的漫改剧《金秘书为什么那样》要和观众见面，其实这是一部小说改漫画、漫画改编电视剧的作品，讲述了帅气多金、才貌兼备的财阀二世李英俊和拥有多种技能的秘书金美笑之间的故事，已经敲定了男主角是大势暖男朴叙俊， 那么谁将来演女主角呢？ 韩国网民们认为以下这几人是最有利的候选人。

1. 朴敏英

朴敏英不仅长相甜美，还曾在《城市猎人》中扮演过青瓦台保镖，展现矫捷的身手，退可卖萌进可「攻击」，很符合全能型秘书的人设哦。

2. 徐玄振

气质干练却又如和煦春风的徐玄振，「吴海英」的撒泼耍赖和「尹瑞静」的开朗活泼，想必一定能把金美笑演活吧。 对了，「白秀芝」很懂美食，帮老板订餐厅一定不在话下。

3. 全智贤

女神和女神经之间的切换只需一秒，集高冷霸气呆萌可爱与一身，长得比她美的没她演技好，比她演技好的长得没她美，和老板来一场姐弟恋也很不错哦。

4. 刘寅娜

身材傲人、长相甜美，柔中带刚，一说话就让人惊觉什么叫做温柔似水。

5. 吴涟序

演的了村姑，扮得了千金，哪怕是女人外表下的壮汉也信手拈来，人设多变，很适合秘书要有的多元性。

6. 朴信惠

多少男生们心目中的女神，没了婴儿肥的她更多了职业女性的干练果断，从颜值上来看，和朴叙俊也很搭哦。

7. 文彩元

有著古典美的文彩元Hold得住公主气场、演得了女强人的坚韧，仿佛任何事情都难不倒她。

「图：网路」

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