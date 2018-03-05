「ME TOO」大火烧到歌坛！知名抒情男团主唱偷拍性爱录像被前女友曝光

韩国文艺圈的反性侵运动「ME TOO」依旧持续中，这把火已经从影视剧圈烧到了歌坛，某女性爆料曾遭到前男友、某实力派抒情团主唱A某的性暴力，且被偷拍性爱录像。
该女性称：「受到了极大的精神创伤却无法诉说，因为自责和自卑感而活得浑浑噩噩，但是这一次我想要告诉大家恋人一旦有这种行为一定要强烈谨慎处理。 」
这名女网民透露当时还是某娱乐公司练习生的A某在大学相识，A某出道后两人也保持著恋人关系，但却在交往1年时遇到了感情危机，原来A某竟然偷拍了和这名女生的性爱录像及女友的裸体，「对方不仅拍了录像，甚至还存在了手机里， 被我发现后我们大吵了一架，和他说过多次，对方却一直找藉口，最后也只是告诉我删除了。 但是之后他在视讯时要求我裸体，被拒绝仍坚持各种无理要求。 」
得知男友不仅偷拍录像甚至私藏的事情后，当事女性备受打击，分手后都处在深深的自责和不知道何时会爆出不雅录像的惊恐中，为此服用了8年的抗忧郁药物。
她的前男友A某作为歌手出道后，人气和知名度飙升，当事女性在两人分手后多次要求删除录像，直到2015年A某仅以一句「对不起」回应。 当她看到因为「ME TOO」运动而勇敢站出来的其他女性，她觉得不能在这样下去，认为「以爱情为名而偷拍的性爱录像这类性暴力是插在受害人灵魂上的尖刀，是犯罪」，这才勇敢站出来发声。
有不少网民质疑该女性为何不曝光A某的真实姓名，她解释：「比起攻击某人，我只是想让大家对‘约会性暴力’有警觉心。 」不过也为了证明自己所说内容属实，该女性向某几家特定媒体公开了她和A某的对话截图。
「图：网路」
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