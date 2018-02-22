池晟无条件与现所属社NAMOO ACTORS续约 延续9年义理

池晟无条件与现所属社NAMOO ACTORS续约 延续9年义理

明星   2018年2月22日   星期四11:22   Sani  

池晟和NAMOO ACTORS相伴走过了9年的岁月，如今合约期满决定续约，延续这份情义！

池晟2010年与NAMOO ACTORS签约，期间拍摄了《Kill Me Heal Me》、《被告人》等大热剧码。 公司表示：「和池晟合作的每一天都非常棒，在长久的时间里，互相给与了彼此很大的意义。 」

据悉，池晟这次续约没有提出任何条件，令所属社十分感谢，也决定为支援他未来的发展付出更多努力。

池晟1999年拍摄电视剧《KAIST》出道，近20年来诠释了非常多不同的角色，演技和个人魅力都很受认可。 尤其在2015年的《Kill Me Heal Me》中一人分饰多角，带动了多重人格类型剧的兴盛，更斩获MBC演技大赏的年度大赏。

2017年，池晟在SBS电视剧《被告人》里饰演蒙冤的检察官，二度夺得大赏，更加牢固了大势演员的地位，也收获了大众满满的好感与信任，令人对他的未来充满期待。

据悉，池晟接到了来自国内外的很多电视剧、电影、广告、综艺节目的邀约，但池晟和NAMOO ACTORS和以往一样，仍然坚持挑选最适合自己的角色。

池晟不久前结束了电影《明堂》的拍摄，饰演野心勃勃的兴宣大院君，预计在今秋上映，目前正在挑选下一部作品。 一起期待池演员更加美好的未来吧！

（图源：TV DAILY，NAMOO ACTORS）

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留言/评论
  • Yu Chen Fan
    期待多元化作品及電影集
    8小时前
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