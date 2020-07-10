【《屍殺半島》媒體試映會】小演員李藝媛童言無忌：「聽說姜棟元、李貞賢從前真的很紅！」
電影 2020年7月10日 星期五13:22 Sani
姜棟元&李貞賢完全是笑趴！
昨日下午，電影《屍速列車：感染半島》（《屍殺半島》）在首爾舉辦媒體試映會，主演姜棟元、李貞賢、權海驍、金民宰、具高煥、李蕊、李藝媛等出席。
《屍速列車：感染半島》（《屍殺半島》）是《屍速列車》（《屍殺列車》）之後時隔4年的續作，講述朝鮮半島因為喪屍而變成一片廢墟，僅剩的倖存者為了逃離半島展開最後的殊死搏鬥。
姜棟元飾演退伍軍人鄭錫，在發佈會上被問到接拍電影續集會不會有負擔感時，說：「接拍續集電影並不是一個容易的選擇， 看到劇本 時覺得是和《屍速列車》（《屍殺列車》）完全不同的故事，見過導演之後更覺得踏實，喜歡《屍速列車》（《屍殺列車》）的觀眾、孔劉的粉絲應該也會喜歡這部電影吧！」
《屍速列車2：感染半島》姜棟元：孔劉哥的粉絲也會支持我嗎？
李貞賢飾演女戰士敏靜，被問到如何準備這個充滿母性愛的角色時，她表示：「劇本和導演都很明確、很有幫助，自己也在拍攝時想像兩個小演員就是自己的女兒。 」
另一位只有10歲的小演員李藝媛被問到和大前輩們合作的趣聞時，一番童言讓現場所有人忍俊不禁：「其實一開始不知道大家這麼有名，但很多人拜託 我要簽名，我才知道貞賢媽媽和姜棟元舅舅以前那麼紅啊！我聽過貞賢媽媽的幾首歌，也聽說姜棟元舅舅從前真的很紅，現在覺得好神奇。 」一臉天真地強調「從前啦」真的太可愛，連當事人都笑得趴在桌子上XD
李蕊飾演小女兒浚兒：
權海驍飾演姓名未知的年長者：
金民宰飾演黃中士：
具高煥飾演徐上尉：
（圖源：KSD）
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