【《山茶花開時》發佈會】孔曉振+姜河那+金知碩：除了浪漫戀情還有懸疑成分？

KBS下半年最受期待的電視劇之一《山茶花開時》即將於9月18日首播，17日下午也舉行了製作發表會，主要演員孔曉振、姜河那與金知碩都到場參與並向大家分享拍攝點滴。
《山茶花開時》描述陷入了偏見的猛獸冬柏（孔曉振飾），與高喊「只要有愛什麼都行！」無條件支持著冬柏的黃龍植（姜河那飾），將展開一段轟炸式的戀愛，而周圍人們對於這兩人都感到散發出戀愛的味道。
車英勳PD對此作品也做出說明：「這是一個走4.4.2戰術的電視劇作品，四段不同程度的戀愛，四種不同人的個性，還有兩個懸疑恐怖片的感受。就像一個大福袋呈現許多不同驚喜給大家的電視劇。」本次的演員們也在製作階段就令人期待，並且陸續公開許多小預告與片段，粉絲們都迫不及待死守首播。
PD也說明了選擇姜河那與金知碩出演的原因。「真的是太喜歡這三位演員了所以直接決定，孔曉振感覺就是《山茶花開時》的冬柏本人，從企劃階段寫劇本時就考慮到她，劇本中有她本人的影子，其他演員也是一樣，超讚的。」引發全場大笑。
孔曉振也說：「其實在去年年初就收到劇本了，那時候與我的拍攝行程有所衝突所以本來想婉拒這部作品，但他們說“那要不要再給你看看下一集劇本”，結果劇情真的很有趣。雖然一開始大家看預告已經知道了劇情的走向，但為了演出那樣小心翼翼，又不擅於與人對話的人，我相當努力，也希望大家能看得出來也好好欣賞這部作品。」
姜河那除了被劇本所吸引，選擇此作品的原因之一就是孔曉振。金知碩也說：「身為男演員能夠跟孔曉振搭配演出簡直是圓夢了。」孔曉振被稱為浪漫喜劇女王，卻也在這部作品中想呈現與以往不同的感覺，也有人說她本次的角色與多年前跟張赫合作的作品《謝謝》相當類似。雖然都是母親的角色，但孔曉振也說明了劇情設定有所不同。
這也是姜河那退伍後復出的首部作品，他說：「不只是《山茶花開時》，挑選作品時都想努力讓自己有所改變。劇本本身就很不一樣，也不去思考什麼戰略型的演法，直接演出我剛閱讀劇本時的那種感覺。一起合作的演員們也都很不一樣，感覺到有些許的不同，也不會在意大家演技上的變化，就集中演出我本次所扮演的小村派出所巡警角色。請大家不要持有偏見，就看個兩集吧！」
《山茶花開時》今晚10點首播。
照片: TD, 山茶花開時劇照
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