【《Watcher》發佈會】徐康俊：想要成為一名不挑題材的演員！
韓劇 2019年7月3日 星期三14:15 Rui
有線台OCN新土日劇《Watcher》製作發佈會於2日下午在首爾舉行，韓石圭、金賢珠、徐康俊等主演出席了活動。
《Watcher》是一出心理懸疑劇，描寫人生因悲劇事件而坍塌的三人紛紛成為員警內部的舞弊搜查隊相關人士；被視為「抓員警的員警」的他們，將同時跨足局內與局外、抽絲剝繭地爬開腐敗權力的真相。
發佈會上，徐康俊透露了自己首次出演劇情片的心情，稱自己之前多在輕鬆的浪漫喜劇中亮相，且從很久之前就希望能夠嘗試劇情類故事，這次終於如願以償。而韓石圭則表示自己之所以挑選《Watcher》是因為曾經的他信奉眼見為實，但現實生活中存在太多的所看不一定是事實，他希望通過新劇能夠讓觀眾們認識到這一點。
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韓石圭將在劇中飾演舞弊搜查隊長「都治光」，是一位內心深沈、富有想法且聰明機智的菁英員警；而徐康俊飾演機動巡查隊員「金永俊」，後因遇見了與跟去有關的人物都治光，為找到往事的真相而轉而加入舞弊搜查隊。
金賢珠飾演的則是人氣律師「韓太珠」，是一位考取員警後又成功通過司法考試而成為檢察官的厲害角色。
「圖：KSD、TD」
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