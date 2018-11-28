【《阿爾罕布拉宮的回憶》發佈會】玄彬&朴信惠互讚 金義聖風趣吐槽：又是演父親，我有那麼老嗎？
韓劇 2018年11月28日 星期三16:45 Sani
tvN週末劇《阿爾罕布拉宮的回憶》今日上午舉辦了發佈會，主演玄彬、朴信惠、金義聖、朴勳等出席。
該劇講述的是擔任投資公司代表的劉鎮宇（玄彬 飾）來到西班牙城市格拉拿達出差，住進了吉他手鄭希周（朴信惠 飾）所經營的老舊旅館，隨後一同捲入奇妙事件的故事， 而阿爾罕布拉宮就是位於城中的摩爾人皇宮。
發佈會上，玄彬盛讚朴信惠演技：「雖然比我小，但因為從小就拍戲，相當有實力、sense和對表演的熱情。 個性也非常開朗，讓片場的每一個人都心情非常好，與劇中角色很像。 」
朴信惠也：「因為是先去海外拍戲，一開始有點困難，好在玄彬很照顧我，週末休息的時候有機會討論作品，也拉近了距離。 」
金義聖則吐槽說：「玄彬演我的兒子是不是年紀太大了，還有上次是韓孝周演我女兒，我看起來有那麼老嗎？ 」還是那位風趣幽默的先生呀XDD
《阿爾罕布拉宮的回憶》將在12月1日正式開播，希望電視劇大發哦！
（圖源：KSD韓星網）
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