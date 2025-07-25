【韓網熱門】韓觀眾評《全知讀者視角》與惡謀的打戲：CG太生硬了吧

由李敏鎬、安孝燮、蔡秀彬、NANA、申承浩等攜手主演的電影《全知讀者視角》於23日重磅上映。

劇情描述一部連載了10年的小說，在最終回公開的那一天，小說情節卻成為現實！而這部小說唯一的讀者金獨子（安孝燮飾）遇見了小說中的主角劉眾赫（李敏鎬飾），以及同行的一行人是否能夠在即將滅亡的世界找到生存之道？ 樂天娛樂方面公開了影片中對抗惡魔的打戲片段，引爆網友熱議！



韓國網友評論：

1. 看了YouTube上19分14秒放出的片段，感覺真的... ᅲᅲ 金獨子台詞太多了ᅲᅲ 好像我什麼都已經知道了！！！一直在說「這會怎樣那會怎樣」、「要這樣做那樣做」、「會變成那樣」這種台詞。 甚至還說「那個鏡頭也沒用！」類似這種台詞。 好像是想營造預言者的感覺，但太像劇透的中二男了ᄏᄏᄏ

2. 如果要強調物理力量的場面，就應該讓視覺上有打擊感才對，但看起來很不足。 讓我不禁想「這真的可以嗎？」完全沒有展現出驚人的力量

3. 哇，安孝燮演技超爛

4. 別再一直公開這個那個了，先冷靜點吧。 現在安靜才是最保險的選擇......

5. 發音不清晰真的很明顯，可能是因為他是加拿大人，感覺他一直試圖把話說清楚，但一旦說快了就破功了

6. 其實，還可以啦...

7. 這就是為什麼演員的演技很重要......

8. 那是安孝燮嗎？？ 我還在想為什麼演得這麼差

9. 真的是多層意義上的傳奇級別...... 我們國家的CG水準不是應該比這好很多嗎？

10. 為什麼要公開啊？ 如果特效或動作戲很華麗，即使內容不好也會有人看，但現在...... 根本沒什麼特別...... 他們是認為什麼地方能吸引人所以才公開的嗎？.

11. 動作戲真的拍得太爛了，這也行？ 一直這樣說... 完全沒有任何震撼力的場面，為什麼要搶先公開啊？

12. 每放出一段片段，動作場面就越顯得遲鈍又慢

13. 如果想讓人說出「這也行？」這句話，至少怪物要有像是受到致命一擊的效果，比如流點血什麼的才對啊

14. 安孝燮其他作品表現如何？ 我沒看過，他本來發音就不太好嗎

15. 明明怪物跳得那麼高，卻被跑過來的男主打得東倒西歪，用那麼慢的翻滾就能閃過攻擊，太搞笑了ᄏᄏ 一點打擊感和緊張感都沒有

16. 動作戲怎麼一點衝擊力都沒有

17. 我覺得問題最大的是導演...... 完全沒有感覺

18. CG怎麼這麼生硬...... ㅠㅠ

19. 看不下去了... 金獨子被搞得像傻子一樣，本來是會考慮幾十種變數設計戰局的角色啊

20. 每次公開的片段主角的表情演技都好慘，好好笑

21. 看起來像在水裡掙扎...... 動作場面應該要爽快才對啊，這也太...

22. 去跟《魔女》的導演學學怎麼拍動作戲吧，那部的打戲超不講理又超爽

23. 這部電影是不是應該加個字幕... 安孝燮演技ᅲᅲᅲᅲ

24. CG、打戲、導演統統都不行

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