【韩网热门】韩观众评《全知读者视角》与恶谋的打戏：CG太生硬了吧

由李敏镐、安孝燮、蔡秀彬、NANA、申承浩等携手主演的电影《全知读者视角》於23日重磅上映。

剧情描述一部连载了10年的小说，在最终回公开的那一天，小说情节却成为现实！而这部小说唯一的读者金独子（安孝燮饰）遇见了小说中的主角刘众赫（李敏镐饰），以及同行的一行人是否能够在即将灭亡的世界找到生存之道？ 乐天娱乐方面公开了影片中对抗恶魔的打戏片段，引爆网友热议！



韩国网友评论：

1. 看了YouTube上19分14秒放出的片段，感觉真的... ᅲᅲ 金独子台词太多了ᅲᅲ 好像我什么都已经知道了！！！一直在说「这会怎样那会怎样」、「要这样做那样做」、「会变成那样」这种台词。 甚至还说「那个镜头也没用！」类似这种台词。 好像是想营造预言者的感觉，但太像剧透的中二男了ᄏᄏᄏ

2. 如果要强调物理力量的场面，就应该让视觉上有打击感才对，但看起来很不足。 让我不禁想「这真的可以吗？」完全没有展现出惊人的力量

3. 哇，安孝燮演技超烂

4. 别再一直公开这个那个了，先冷静点吧。 现在安静才是最保险的选择......

5. 发音不清晰真的很明显，可能是因为他是加拿大人，感觉他一直试图把话说清楚，但一旦说快了就破功了

6. 其实，还可以啦...

7. 这就是为什么演员的演技很重要......

8. 那是安孝燮吗？？ 我还在想为什么演得这么差

9. 真的是多层意义上的传奇级别...... 我们国家的CG水准不是应该比这好很多吗？

10. 为什么要公开啊？ 如果特效或动作戏很华丽，即使内容不好也会有人看，但现在...... 根本没什么特别...... 他们是认为什么地方能吸引人所以才公开的吗？.

11. 动作戏真的拍得太烂了，这也行？ 一直这样说... 完全没有任何震撼力的场面，为什么要抢先公开啊？

12. 每放出一段片段，动作场面就越显得迟钝又慢

13. 如果想让人说出「这也行？」这句话，至少怪物要有像是受到致命一击的效果，比如流点血什么的才对啊

14. 安孝燮其他作品表现如何？ 我没看过，他本来发音就不太好吗

15. 明明怪物跳得那么高，却被跑过来的男主打得东倒西歪，用那么慢的翻滚就能闪过攻击，太搞笑了ᄏᄏ 一点打击感和紧张感都没有

16. 动作戏怎么一点冲击力都没有

17. 我觉得问题最大的是导演...... 完全没有感觉

18. CG怎么这么生硬...... ㅠㅠ

19. 看不下去了... 金独子被搞得像傻子一样，本来是会考虑几十种变数设计战局的角色啊

20. 每次公开的片段主角的表情演技都好惨，好好笑

21. 看起来像在水里挣扎...... 动作场面应该要爽快才对啊，这也太...

22. 去跟《魔女》的导演学学怎么拍动作戏吧，那部的打戏超不讲理又超爽

23. 这部电影是不是应该加个字幕... 安孝燮演技ᅲᅲᅲᅲ

24. CG、打戏、导演统统都不行

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