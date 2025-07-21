[有雷]奇幻禁忌韩剧《S LINE》本周送上结局！红线诱发了人们心中最深的嫉妒与愤怒！（EP.1－4）

[有雷]结合了奇幻与追凶题材，每一集剧情引人入胜的短篇6集电视剧《S LINE》，获选爲第8届坎城国际剧集展竞赛单元。现已播出4集，所谓的《S LINE》意指Sex Line，也就是每个人头上的红线数量代表著与他人发生性关系的次数。当你能够看见这实际上并不存在的红线时，对於他人的观感也将因此改变，进而引发内心的嫉妒、欲望以及愤怒等情绪，更种下杀机。

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剧情一开始就有位足不出户的怪异宅女现翖（Arin饰），她随时带著墨镜遮住眼睛，因为她能够看见每个人头上摸不到的红线S Line，自小父母情感生变而家庭破碎，她也曾想过结束生命但总是失败，於是决定封闭自我。直到她与对面新搬来的女邻居开始有所接触，目睹有男性闯入对面，现翖也冲往现场救人。该男子被捕前还说著「线…正在消失」，让她发现有人和她一样看得见S Line。同时她也收到不明简讯，表示有人和自己一样看得到那些线，要她到方舟高中，於是现翖又重拾书本复学。



该区域的刑警韩志昱（李洙赫饰）与侄女善娥（李恩泉饰）同住，不过他却不知道侄女在校被霸凌，某天她在置物柜中发现了一副眼镜，戴上之后可以看见每个人头顶的红线！她看见总是霸凌自己的女同学竟与校园内男老师有染，於是这变成了她身分反转的关键，从受害者变为加害者，但善娥却在不久后从校园顶楼坠落，重伤昏迷住院，舅舅也开始入校调查。



这副眼镜又出现在另一位英文老师的桌上，他婚前因得知女友劈腿而解除婚约，并打算前往海外。在离职的短时间内居住在姐姐家中，当他戴上了眼镜，发现姊夫头上的红线竟然连接到同一栋大楼另一户中的女子，於是开始跟踪姊夫想揭发这个外遇真相，姊姊在某天也突然爆发，开车冲撞该女子座车……姊姊终於坦承，其实自己才是破坏别人家庭的第三者。



学校内的约聘员工美星，对校内的音乐老师有好感，时常幻想能够有更进一步的关系。美星有著成为演员的梦想，为了练习自己的演技，她总在一家小旅馆中租下自己熟悉的206号房间，反覆练习著台词。直到有天，她从偷窥隔壁房间的小孔发现音乐老师竟约女友在此约会，看著两人的欢愉也让美星心生嫉妒。於是她听见了两人下一次相约的日子，埋伏好等待对两人下手……最后美星没能成功吸引音乐老师的注意，甚至赔上了自己的性命。



不断追查著所有凶杀案的员警韩志昱，从侄女遇害开始就思考著每个案件的关联性，而现翖也以目击者的身分开始从旁协助，并且告诉韩志昱自己能够看到红线的事实。韩志昱虽然半信半疑，但却在最后的饭店情杀案中发现了浴缸中的眼镜，当他戴上眼镜，看见自己头上有上百条S LINE！他开始相信了这红线所代表的意义，最终两集是否能揭开幕后黑手？校园中看来天真又清纯的女老师李多熙，是否也是能够看见红线的人？



人与人的亲密关系实在不足为外人道，当这样的连结性赤裸裸呈现在他人眼前，也引发观感出现改变，或是一些没有必要的想像与嫉妒心，每个人还是应该拥有自己的秘密，也尊重他人的秘密，有时候知道得太多，反而造成额外的困扰或是一种反噬。如同片头所说的，Social（社交）、Sex（性）与Secret（秘密）造成了人与人之间的猜忌与怀疑，是剧中希望能传达的讯息。

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