马东石&徐仁国&朴炯植奇幻剧《十二使者》首波剧照公开！十二生肖化身守护天使，8月Disney+强势登场

由演员马东石、徐仁国、朴炯植等主演的剧集《Twelve》正式公开首波剧照，并确定将於8月23日在 Disney+ 及 KBS 2TV 周末档同步首播。

《十二使者》是一部动作英雄题材作品，以象徵东方文化的十二生肖为灵感，讲述「十二天使」以人类姿态生活在世上，为了守护人类而与邪恶势力展开战斗。

《十二使者》早在企划阶段就因华丽的演员阵容而备受瞩目，今日首次释出剧照，展现出各角色鲜明的个性。 首先是作为人类存在於世上、保护人类的角色：马东石饰演象徵老虎的天使「太山」，徐仁国饰演象徵猴子的天使「元胜」，李主傧饰演象徵龙的天使「米尔」，高圭弼饰演象徵猪的天使「多尼」，康美娜饰演象徵狗的天使「姜智」，成愉频饰演象徵鼠的天使「鼠石」，安芝慧饰演象徵马的天使「茉淑」， 雷嘉汭饰演象徵蛇的天使「铃铛」。 此外，象徵牛、羊、兔、鸡的天使已经在过往的战斗中牺牲。





此外，朴炯植饰演象徵乌鸦的恶灵「吴鬼」，作为反派角色会不会太帅气迷人XD 成东镒饰演十二天使的管理者「马洛」，是主角团中唯一的人类。



《十二使者》将呈现横跨古代与现代的庞大世界观，展开紧张刺激又耳目一新的故事，以及华丽的战斗场面，让这支「十二边形」角色军团的表现备受期待。

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