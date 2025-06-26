演員陳泰賢順利完成抗癌手術，感謝金宇彬無私應援：素未謀面仍感受到真心

演員陳泰賢近日公開了自己抗癌成功的好消息，並透露在術前獲得了來自演員金宇彬的溫暖支持，讓人動容。

陳泰賢上月透露正在治療甲狀腺癌，24日在個人IG PO文表示：「現在的我非常平靜。 今天凌晨，妻子緊握著我的雙手為我祈禱，上午11點左右，手術順利結束。」他還感謝主刀教授、《離婚熟慮營》節目組及所有為他擔心的人，表示體內的癌細胞已完全清除。



值得一提的是，陳泰賢特別提到從未有過私下往來的後輩演員金宇彬，表示金宇彬給了他極大的精神支持：「宇彬先生雖然從未與我有過交集，但仍親自為我加油打氣、鼓勵我戰勝病魔，真的非常感謝。」陳泰賢表示會銘記大家的關心，努力成為值得學習的演藝圈前輩。

事實上，金宇彬曾於2017年被診斷出鼻咽癌，歷經長期治療後於2019年傳出康復消息，成為抗癌成功的代表人物之一。



陳泰賢2001年通過MBC電視台第33期公開選拔演員出道，出演過《南瓜花純情》《閃亮的西瓜》等多部作品，2015年與因戲結緣的演員與朴詩恩舉辦婚禮。 今年4月接受健康檢查時被診斷出甲狀腺癌，腫瘤雖小，但必須在轉移前及時處理，因此PO文向粉絲透露這一消息，並表示會在不勉強身體的前提下完成預定的拍攝工作與海外行程。

金宇彬根據自己的康復經驗，向素未謀面的演藝圈同僚給出關懷，讓人感受到善意的傳遞，十分溫暖。 此外，金宇彬與秀智主演的Netflix原創劇集《許願吧，精靈》（曾用名：一切都會實現嗎）將在今年第四季度與觀眾見面。



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