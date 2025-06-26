演员陈泰贤顺利完成抗癌手术，感谢金宇彬无私应援：素未谋面仍感受到真心

演员陈泰贤近日公开了自己抗癌成功的好消息，并透露在术前获得了来自演员金宇彬的温暖支持，让人动容。

陈泰贤上月透露正在治疗甲状腺癌，24日在个人IG PO文表示：「现在的我非常平静。 今天凌晨，妻子紧握著我的双手为我祈祷，上午11点左右，手术顺利结束。」他还感谢主刀教授、《离婚熟虑营》节目组及所有为他担心的人，表示体内的癌细胞已完全清除。



值得一提的是，陈泰贤特别提到从未有过私下往来的后辈演员金宇彬，表示金宇彬给了他极大的精神支持：「宇彬先生虽然从未与我有过交集，但仍亲自为我加油打气、鼓励我战胜病魔，真的非常感谢。」陈泰贤表示会铭记大家的关心，努力成为值得学习的演艺圈前辈。

事实上，金宇彬曾於2017年被诊断出鼻咽癌，历经长期治疗后於2019年传出康复消息，成为抗癌成功的代表人物之一。



陈泰贤2001年通过MBC电视台第33期公开选拔演员出道，出演过《南瓜花纯情》《闪亮的西瓜》等多部作品，2015年与因戏结缘的演员与朴诗恩举办婚礼。 今年4月接受健康检查时被诊断出甲状腺癌，肿瘤虽小，但必须在转移前及时处理，因此PO文向粉丝透露这一消息，并表示会在不勉强身体的前提下完成预定的拍摄工作与海外行程。

金宇彬根据自己的康复经验，向素未谋面的演艺圈同僚给出关怀，让人感受到善意的传递，十分温暖。 此外，金宇彬与秀智主演的Netflix原创剧集《许愿吧，精灵》（曾用名：一切都会实现吗）将在今年第四季度与观众见面。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻