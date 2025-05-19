【韓網熱門】《比天堂還美麗》第10集這個畫面引爆熱議！網友：？？？？？？？？？？？？？

《比天堂還美麗》5月18日播出的第10集中，小絮（韓志旼 飾）和樂俊（孫錫久 飾）的吻戲引爆熱議！

該劇講述以80多歲高齡來到天堂的李海淑（金惠子 飾），與回到30多歲年輕時期模樣的丈夫高樂俊重逢的故事。



韓國網友評論：

1. 不是，那這樣的話海淑有兩個人囉？

2. 上週一直在那邊講狗狗的事我就決定棄劇了，本來就知道這編劇喜歡韓志旼，但沒想到會變成這樣，好奇又不太想知道 哎 一開始覺得很新穎很好，可是內容太空洞太鬆散，讓人失望

3. 年輕的惠子也怪怪的，怎麼會不認得自己年輕時的模樣

4. 就算是同一人，也很不OK，實在無語

5. 我覺得就算沒有親吻戲也可以，畢竟不是跟惠子老師演的，可是讓她年輕時這樣也怪，換成別人也怪，真的是怎樣啦

6. 應該是年輕時期的海淑吧 ᄋᄋ 可是還是很奇怪啊 為什麼認不出來

7. 不是她老公嗎... 雖然只知道這個，但如果是死後的話那就不算出軌吧？

8. 我知道她是年輕時的惠子啦...... 但為什麼還是有點怪怪的ᅲ

9. 這哪是什麼天堂啊 根本亂七八糟的 要嘛就是狗血天堂 要嘛就根本不是天堂ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

10. 這部劇真的讓人不舒服，就算韓志旼是金惠子年輕時期的設定，也覺得不太行，這不是在講跟惠子老師的愛情嗎

11. 沒想到會是以「年輕的海淑」做結尾，這樣設定的漏洞也太多了吧，從為什麼認不出來就開始崩壞...

12. 我沒在看這部，但如果只是過去回憶還可以理解啦 就是......

13. ???????????????????????

14. 不是啊 就算孫錫久那角色知道對方是年輕的海淑，這樣還是不對啊......

15. 就算是同一個人也不行，設定太離譜了怎麼會夫妻關係卻認不出女主年輕時的樣子？

16. 找了金惠子來演竟然搞這種劇情... 就算是同一角色，還是讓人超不舒服

17. 如果是年輕的惠子，那海淑就是自己認不出自己的過去？ 該不會是震驚到失憶或得了失智吧ᄏ那她老公孫錫久又是為什麼認不出來？ 李姃垠也是一樣的狀況

18. 雖然是在另一個世界的「天堂」，但自我分裂成兩人還是無法理解，總之就覺得哪裡怪怪的

19. 哈 ，一開始有稍微看一下後來就沒看了，現在覺得還是永遠別看好了

20. 就算是同一個人也不行啊，像是家暴爸爸跟女兒是前世夫妻那種感覺，根本近親擦邊球...《摸心第六感》那部也是一樣，編劇的價值觀真的很奇怪。 這類奇幻劇應該要撲街的，結果收視還不錯，大概又會出下一部吧

21. 是因為副作用才導致靈魂分裂了嗎？

22. 原本是我很期待的作品，結果越來越奇怪了

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