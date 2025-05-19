【韩网热门】《比天堂还美丽》第10集这个画面引爆热议！网友：？？？？？？？？？？？？？

《比天堂还美丽》5月18日播出的第10集中，小絮（韩志旼 饰）和乐俊（孙锡久 饰）的吻戏引爆热议！

该剧讲述以80多岁高龄来到天堂的李海淑（金惠子 饰），与回到30多岁年轻时期模样的丈夫高乐俊重逢的故事。



韩国网友评论：

1. 不是，那这样的话海淑有两个人罗？

2. 上周一直在那边讲狗狗的事我就决定弃剧了，本来就知道这编剧喜欢韩志旼，但没想到会变成这样，好奇又不太想知道 哎 一开始觉得很新颖很好，可是内容太空洞太松散，让人失望

3. 年轻的惠子也怪怪的，怎么会不认得自己年轻时的模样

4. 就算是同一人，也很不OK，实在无语

5. 我觉得就算没有亲吻戏也可以，毕竟不是跟惠子老师演的，可是让她年轻时这样也怪，换成别人也怪，真的是怎样啦

6. 应该是年轻时期的海淑吧 ᄋᄋ 可是还是很奇怪啊 为什么认不出来

7. 不是她老公吗... 虽然只知道这个，但如果是死后的话那就不算出轨吧？

8. 我知道她是年轻时的惠子啦...... 但为什么还是有点怪怪的ᅲ

9. 这哪是什么天堂啊 根本乱七八糟的 要嘛就是狗血天堂 要嘛就根本不是天堂ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

10. 这部剧真的让人不舒服，就算韩志旼是金惠子年轻时期的设定，也觉得不太行，这不是在讲跟惠子老师的爱情吗

11. 没想到会是以「年轻的海淑」做结尾，这样设定的漏洞也太多了吧，从为什么认不出来就开始崩坏...

12. 我没在看这部，但如果只是过去回忆还可以理解啦 就是......

13. ???????????????????????

14. 不是啊 就算孙锡久那角色知道对方是年轻的海淑，这样还是不对啊......

15. 就算是同一个人也不行，设定太离谱了怎么会夫妻关系却认不出女主年轻时的样子？

16. 找了金惠子来演竟然搞这种剧情... 就算是同一角色，还是让人超不舒服

17. 如果是年轻的惠子，那海淑就是自己认不出自己的过去？ 该不会是震惊到失忆或得了失智吧ᄏ那她老公孙锡久又是为什么认不出来？ 李姃垠也是一样的状况

18. 虽然是在另一个世界的「天堂」，但自我分裂成两人还是无法理解，总之就觉得哪里怪怪的

19. 哈 ，一开始有稍微看一下后来就没看了，现在觉得还是永远别看好了

20. 就算是同一个人也不行啊，像是家暴爸爸跟女儿是前世夫妻那种感觉，根本近亲擦边球...《摸心第六感》那部也是一样，编剧的价值观真的很奇怪。 这类奇幻剧应该要扑街的，结果收视还不错，大概又会出下一部吧

21. 是因为副作用才导致灵魂分裂了吗？

22. 原本是我很期待的作品，结果越来越奇怪了

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