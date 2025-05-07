《魷魚遊戲3》最新預告&上線時間：李政宰從棺材中現身，曹柔理受困期間產子？嬰兒哭聲引發關注！

萬眾矚目的Netflix熱門韓劇《魷魚遊戲3》公開的最新消息中，預告了第三季史詩般的結局（最終章）。

即將上線的Netflix全球熱門作品《魷魚遊戲3》預告片終於公開，確定在6月27日公開播出。





Netflix透過官方YouTube頻道公開了標題為「賭上456億的最後遊戲即將開始」的正式前導預告，該影片上傳約三小時便突破20萬8千次點閱，相當火爆。



預告片的開頭，身穿粉紅制服的守衛們伴隨著輕快的音樂，抬著裝有淘汰者屍體的棺材進入遊戲參加者的生活區域。當棺材打開，便可見成奇勳（李政宰 飾）臉上帶血躺在其中。當棺蓋被掀開時，他露出一種茫然的神情睜開雙眼。

緊接著，畫面呈現參加者們隨機抽取紅色與藍色的球，在如迷宮般的空間中彼此相遇，暗示第三季中將登場的新遊戲，令人更加好奇內容。



依然追蹤著生存遊戲場的警察俊昊（魏化儁/魏河俊 飾）以及不知何故獨自巡視場地的粉紅守衛姜霞（朴圭瑛 飾）等眾多主要角色，也讓觀眾對接下來的發展更加期待。

預告片尾聲傳來新生嬰兒的啼哭聲，讓人好奇身為孕婦的純熙（曹柔理 飾）將面臨怎樣的命運。



《魷魚遊戲》自2021年第一季公開以來席捲全球，創下Netflix歷史上最高收視紀錄，第二季亦在去年第四季累積觀看次數突破1億6570萬次。

第三季與由7集構成的第二季一同拍攝，並將於第二季公開後六個月的今年6月27日正式與觀眾們見面。

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