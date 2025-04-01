【韩网热门】金秀贤记者会最缺乏可信度的一点：《泪之女王》撒谎因牵涉太多，现在说的就是真话吗？

就像金秀贤说的，他在是一个人之前更是一个明星，形象决定著几百亿资金的流动，不仅关乎自己，也影响著相关行业人员的生计，无法澄清真相这一点我100%能理解。

但是，说到底还是声称因各种情况不得不「撒谎」、流著泪请求大家理解啊。甚至还说，如果时间倒流，他依然会选择撒同样的谎。

那么，他现在举行的记者会，不是也有可能为了维护自己的形象而撒谎吗？

大众究竟要如何相信这场记者会所讲的一切是「真相」？

这场记者会的核心内容就是「因为牵涉太多所以只能撒谎」，可现在牵涉的东西比当时多了数十倍，他讲了一大堆，又叫人如何相信现在所说的是「真相」呢？ ㅠㅠ

这场记者会，真的太矛盾了。

*原PO出自韩国男超论坛FMKorea，后被转PO到女超论坛Theqoo，在两个论坛都获得很高认同。



韩国网友评论：

1. 说的太对了

2. 我也是这么想kkk他自己都说，如果回到《泪之女王》那时还是会说话，那现在叫人如何相信他呢kkk

3. FMKorea每次都相信金秀贤，这是让我最不理解的原因：金秀贤每次的立场声明都一模一样，却从未对情况做出准确的解释、从不反驳关键部份，而是一味攻击对方的意图、抓住对方的弱点、打击传递消息的人。金秀贤如果真的要主张在金赛纶未成年时什么都没做过、主张自己委屈，就应该反驳对方提出的所有证据，包括军队来信、影片、kkt等等，这样才能让大家重新信任说谎被抓包的金秀贤，让对方的可信度下降。 不管如何攻击横竖研究所和姨母的可信度，会有任何不同吗？ 我不懂FMKorea的人为何抓住这一点不放。 谁说要相信横竖研和姨母了？ 重点是大家不相信金秀贤的可信度啊。

4. 记者会就是一场巨大的矛盾：「我当时必须说话」→「但现在说的是真的」

5. 「是人之前首先是明星」？ 不是应该「是明星之前首先是人」吗？

6. 他其实就是在说「为了钱可以撒谎」，因为《山寨人生》比《泪之女王》牵涉的多太多

7. 对於向全世界撒谎这件事，应该先道歉才对吧，他说的却是「我是明星，所以只能撒谎，请大家理解」，什么鬼啊

8. 用自己讲的话否定了自己的记者会

9. 拥有很多、害怕失去的东西很多，就可以一直用谎言隐瞒，甚至做坏事也没关系吗？ 金秀贤的这番发言非常危险。 那么，大企业总裁们因为有很多东西要守护、有很多员工要照顾，公司有危机时就可以随便篡改财务报表、撒谎也没问题吗？ kkkk

10. 就算当时是因为电视剧，但赛纶的葬礼至少应该参加吧？ 10年没在大众面前露面的元彬都去了耶

11. 这个人说「即便回到当时也会撒谎」，为什么要相信他？

12. 听到他说即便回到当时也同样会撒谎、让金赛纶变成疯女人，我真的怀疑自己的耳朵，根本不是人啊

13. 非常新型的记者会... 我是明星，时间倒流也要撒谎...

14. 说得好，当初为什么要制造必须撒谎的情况呢？

15. 动不动就说会给周围人添麻烦，明明是自己惹出的事，却搞得好像是揭露这件事的人做错了一样kkk 真的超讨厌这种说话方式kk 恋童癖快滚吧

16. 这是自恋型人格障碍的话术啊，他应该早就合理化了一切，真心认为自己别无他法

17. 这次记者会就是说「我现在在撒谎，以后也会撒谎」

18. 对於性骚扰未成年的事完全没做解释，如果他辩解「没交往、只是想抱著睡」，那真的该进监狱了吧

19. 要么蠢要么坏，选一个吧

20. 第一次见到男超论坛讲话这么在理

21. 连男超论坛都放弃他了，真了不起

出处：https://www.fmkorea.com/?document_srl=8197388358，https://theqoo.net/hot/3673990518

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