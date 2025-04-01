【雷】《臥底高校》大結局：血色陰謀終落幕，正義與愛情絕境綻放（EP.11-12）

由徐康俊、秦基周主演的校園懸疑劇《臥底高校》以一場驚心動魄的終極對決落下帷幕。 臥底警察鄭海成（徐康俊 飾）在追查父親死亡真相的過程中，歷經誣陷、逃亡與生死危機，最終與未婚妻吳秀雅（秦基周 飾）聯手撕開財閥與權力勾結的黑幕。

海成在炳文高中地下通道發現父親骸骨及一枚國情院專用彈殼，矛頭直指財團理事長徐明主（金信祿 飾）與國情院金局長。 然而，當他持槍質問金局長時反遭神秘人襲擊，被栽贓為殺人兇手。 逃亡途中，海成通過竊聽得知父親22年前因與徐明主爭奪金塊遭槍殺，而兇手偽造自殺現場的真相令他幾近崩潰。 重傷之際，他掙扎向秀雅求救，後者不顧危險將他救回。 兩人決定背水一戰：秀雅以教師身份發動學生抗議，揭露徐明主操控校園的惡行；海成則在孔組長協助下，利用藏有罪證的USB展開絕地反擊。



徐明主的野心在權力崩塌前徹底瘋狂。面對財團理事會的罷免要求，她冷笑威脅需「四分之三師生同意書」才能罷免，囂張宣稱「我依然是這裡的主人」。秀雅貼出抗議大字報卻被其撕毀嘲諷：「垃圾般的東西能改變什麼？ 」然而，這句輕蔑之言點燃了全校師生的怒火。學生宥貞（朴世賢 飾）當眾揭發「理事長逼走秀雅老師」，引發全場高呼「滾下臺」。 徐明主捂住耳朵譏諷「蟲子的合唱」，卻不知自己已步入末路。



隨著法院逮捕令下達，安組長率隊突襲校園，徐明主竟啟動灑水裝置噴灑汽油，持打火機欲與眾人同歸於盡。千鈞一髮之際，李藝娜（金玟周 飾）哭著懇求道：「拜託，住手吧！」然而，徐明主卻將槍口對準自己的頭，試圖自盡。海成衝上前阻止，與徐明主激烈搏鬥。而秀雅也奮不顧身地撲向徐明主，成功將她制住。海成則在千鈞一髮之際滑鏟撿起掉落的打火機，阻止了火災爆發，成功拯救了所有人。最終，徐明主在審判中被判處無期徒刑。



陰謀終章，徐明主因謀殺、貪污等罪被判無期徒刑，海成父親沉冤得雪。 而海成與秀雅在廢墟般的校園中迎來黎明——他將戒指戴在未婚妻手上，含淚告白：「和你們共度的每一刻都在閃光。 」兩人深情擁吻，為這段交織血色與純真的臥底生涯畫下淚目結局。



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