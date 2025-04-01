【雷】《卧底高校》大结局：血色阴谋终落幕，正义与爱情绝境绽放（EP.11-12）

由徐康俊、秦基周主演的校园悬疑剧《卧底高校》以一场惊心动魄的终极对决落下帷幕。 卧底警察郑海成（徐康俊 饰）在追查父亲死亡真相的过程中，历经诬陷、逃亡与生死危机，最终与未婚妻吴秀雅（秦基周 饰）联手撕开财阀与权力勾结的黑幕。

海成在炳文高中地下通道发现父亲骸骨及一枚国情院专用弹壳，矛头直指财团理事长徐明主（金信禄 饰）与国情院金局长。 然而，当他持枪质问金局长时反遭神秘人袭击，被栽赃为杀人凶手。 逃亡途中，海成通过窃听得知父亲22年前因与徐明主争夺金块遭枪杀，而凶手伪造自杀现场的真相令他几近崩溃。 重伤之际，他挣扎向秀雅求救，后者不顾危险将他救回。 两人决定背水一战：秀雅以教师身份发动学生抗议，揭露徐明主操控校园的恶行；海成则在孔组长协助下，利用藏有罪证的USB展开绝地反击。



徐明主的野心在权力崩塌前彻底疯狂。面对财团理事会的罢免要求，她冷笑威胁需「四分之三师生同意书」才能罢免，嚣张宣称「我依然是这里的主人」。秀雅贴出抗议大字报却被其撕毁嘲讽：「垃圾般的东西能改变什么？ 」然而，这句轻蔑之言点燃了全校师生的怒火。学生宥贞（朴世贤 饰）当众揭发「理事长逼走秀雅老师」，引发全场高呼「滚下台」。 徐明主捂住耳朵讥讽「虫子的合唱」，却不知自己已步入末路。



随著法院逮捕令下达，安组长率队突袭校园，徐明主竟启动洒水装置喷洒汽油，持打火机欲与众人同归於尽。千钧一发之际，李艺娜（金玟周 饰）哭著恳求道：「拜托，住手吧！」然而，徐明主却将枪口对准自己的头，试图自尽。海成冲上前阻止，与徐明主激烈搏斗。而秀雅也奋不顾身地扑向徐明主，成功将她制住。海成则在千钧一发之际滑铲捡起掉落的打火机，阻止了火灾爆发，成功拯救了所有人。最终，徐明主在审判中被判处无期徒刑。



阴谋终章，徐明主因谋杀、贪污等罪被判无期徒刑，海成父亲沉冤得雪。 而海成与秀雅在废墟般的校园中迎来黎明——他将戒指戴在未婚妻手上，含泪告白：「和你们共度的每一刻都在闪光。 」两人深情拥吻，为这段交织血色与纯真的卧底生涯画下泪目结局。



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