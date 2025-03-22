BTS防彈少年團田柾國84億股票被盜！事發兵役期間，疑熟人作案、身份至今未鎖定

據韓媒，男團BTS防彈少年團成員田柾國（Jung Kook）在服兵役期間，名下3萬3500股HYBE股票遭到非法轉移、市值約84.4億韓元，其中500股已被轉售給第三方。

事件發生於2024年1月6日，當時田柾國剛剛入伍，正在接受新兵訓練。 嫌疑人在未經田柾國同意的情況下，以柾國的名義非法開設了三個證券帳戶，擅自轉移了田柾國持有的HYBE股票共3萬3500股，其中3萬3000股（以1月5日的收盤價計算，價值約83.16億韓元）被轉至田柾國的新證券帳戶，而剩餘的500股（約1.26億韓元）則轉售給第三方。



因此，田柾國於2024年3月對購買這500股的第三方提起了民事訴訟，要求歸還股票。 今年2月，首爾西部地方法院裁定交易無效，第三方必須將股票歸還田柾國。 該第三方在向嫌疑人購買500股股票時提前支付了2萬USDT（泰達幣）。 該第三方最初提起上訴，但於今年3月撤回，判決由此正式確定。

然而，盜取田柾國帳戶的嫌疑人身份至今仍無法確定。 考慮到犯人掌握了田柾國的證券帳戶、身份證、銀行密碼等所有金融資訊，不排除熟人涉案的可能性。 田柾國所屬社BigHit Music則對D社稱本次事件是遭到駭客襲擊。

BigHit Music表示，在得知該犯罪行為後立即對帳戶採取了支付凍結及復原措施，以防止實際損失，同時制定相關對策以加強藝人個人與設備的資訊安全。

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