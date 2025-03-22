BTS防弹少年团田柾国84亿股票被盗！事发兵役期间，疑熟人作案、身份至今未锁定

据韩媒，男团BTS防弹少年团成员田柾国（Jung Kook）在服兵役期间，名下3万3500股HYBE股票遭到非法转移、市值约84.4亿韩元，其中500股已被转售给第三方。

事件发生於2024年1月6日，当时田柾国刚刚入伍，正在接受新兵训练。 嫌疑人在未经田柾国同意的情况下，以柾国的名义非法开设了三个证券帐户，擅自转移了田柾国持有的HYBE股票共3万3500股，其中3万3000股（以1月5日的收盘价计算，价值约83.16亿韩元）被转至田柾国的新证券帐户，而剩余的500股（约1.26亿韩元）则转售给第三方。



因此，田柾国於2024年3月对购买这500股的第三方提起了民事诉讼，要求归还股票。 今年2月，首尔西部地方法院裁定交易无效，第三方必须将股票归还田柾国。 该第三方在向嫌疑人购买500股股票时提前支付了2万USDT（泰达币）。 该第三方最初提起上诉，但於今年3月撤回，判决由此正式确定。

然而，盗取田柾国帐户的嫌疑人身份至今仍无法确定。 考虑到犯人掌握了田柾国的证券帐户、身份证、银行密码等所有金融资讯，不排除熟人涉案的可能性。 田柾国所属社BigHit Music则对D社称本次事件是遭到骇客袭击。

BigHit Music表示，在得知该犯罪行为后立即对帐户采取了支付冻结及复原措施，以防止实际损失，同时制定相关对策以加强艺人个人与设备的资讯安全。

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