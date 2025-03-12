《苦盡柑來遇見你》IU自曝弟弟與她的相似度就是「狀態比較不好的IU」～朴寶劍的善良性格與超強體力讓她羨慕

歌手兼演員IU新劇《苦盡柑來遇見你》表現不俗大獲好評，雖然劇中演出大剌剌性格並且凡事向前衝的女生，但私下的她卻是內向宅女。

日前IU來到Youtube節目《Salon drip2》作客，宣傳最新力作《苦盡柑來遇見你》，IU更說自己是這個節目的忠實觀眾，幾乎有一半以上的集數都有收看，印象最深刻的是孫錫求前輩以及朴寶劍出演的部分，覺得相當有趣。IU也表示與其說是不消耗社交能量而待在家中，不如說她更喜歡一個人待在家裡的獨處時光，在家裡也在處理與工作相關的事情，因為自己畫了全妝就是IU，素顏的時候是李知恩，還滿容易清楚分別的。



IU也公開了自己在手機裡最活躍的聊天群組大約有4個群組左右，其中光家族群組就有12人，而她與弟弟相互擔任群組中活絡氣氛的角色，時常相互出現搞笑對話。接著也提到了IU與弟弟因為長得太像而讓IU被迫轉學的往事，IU說弟弟與他看起來的確很像，可以用「狀態不好那一天的我」來形容弟弟，更說弟弟小時候真的很漂亮很可愛，但現在卻漸漸走上了不同的道路。



IU也坦言因為職業的關係需要展現自己，因此自然會管理自己的外表，不過弟弟就不需要了，過得比較隨意。他與親弟弟之間有什麼稱謂呢？IU表示弟弟絕對不敢用「呀」來稱呼她，那就死定了，弟弟也不曾直接叫她的名字，最調皮最接近挨打的程度，就是叫她「IU」，這名字已經足以讓IU發火說「IU是你的朋友嗎？」兩人間的對話相當有趣。



提到新劇《苦盡柑來遇見你》中與朴寶劍的合作，IU更是對他稱讚不已，他說如果工作出色以及個性善良兩者合一的代表，就是朴寶劍。而她認為朴寶劍最厲害的優點就是擁有超強的體力，不管怎樣都不喊累，還帶著招牌微笑告訴IU說自己很好，謝謝IU為他擔心，這麼善良的樣子讓IU都生氣了，還不禁大喊「為什麼我不是這樣的人！」



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