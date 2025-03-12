《苦尽柑来遇见你》IU自曝弟弟与她的相似度就是「状态比较不好的IU」～朴宝剑的善良性格与超强体力让她羡慕

歌手兼演员IU新剧《苦尽柑来遇见你》表现不俗大获好评，虽然剧中演出大剌剌性格并且凡事向前冲的女生，但私下的她却是内向宅女。

日前IU来到Youtube节目《Salon drip2》作客，宣传最新力作《苦尽柑来遇见你》，IU更说自己是这个节目的忠实观众，几乎有一半以上的集数都有收看，印象最深刻的是孙锡求前辈以及朴宝剑出演的部分，觉得相当有趣。IU也表示与其说是不消耗社交能量而待在家中，不如说她更喜欢一个人待在家里的独处时光，在家里也在处理与工作相关的事情，因为自己画了全妆就是IU，素颜的时候是李知恩，还满容易清楚分别的。



IU也公开了自己在手机里最活跃的聊天群组大约有4个群组左右，其中光家族群组就有12人，而她与弟弟相互担任群组中活络气氛的角色，时常相互出现搞笑对话。接著也提到了IU与弟弟因为长得太像而让IU被迫转学的往事，IU说弟弟与他看起来的确很像，可以用「状态不好那一天的我」来形容弟弟，更说弟弟小时候真的很漂亮很可爱，但现在却渐渐走上了不同的道路。



IU也坦言因为职业的关系需要展现自己，因此自然会管理自己的外表，不过弟弟就不需要了，过得比较随意。他与亲弟弟之间有什么称谓呢？IU表示弟弟绝对不敢用「呀」来称呼她，那就死定了，弟弟也不曾直接叫她的名字，最调皮最接近挨打的程度，就是叫她「IU」，这名字已经足以让IU发火说「IU是你的朋友吗？」两人间的对话相当有趣。



提到新剧《苦尽柑来遇见你》中与朴宝剑的合作，IU更是对他称赞不已，他说如果工作出色以及个性善良两者合一的代表，就是朴宝剑。而她认为朴宝剑最厉害的优点就是拥有超强的体力，不管怎样都不喊累，还带著招牌微笑告诉IU说自己很好，谢谢IU为他担心，这么善良的样子让IU都生气了，还不禁大喊「为什么我不是这样的人！」



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