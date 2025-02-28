「退伍後回歸」姜泰伍《愛情發芽中》與好友徐康俊《臥底高中》同時段對決！姜泰伍：「希望兩部作品都成功」

《愛情發芽中》和《臥底高中》是不同的類型！兩部都讓人想追呢！

之前在《非常律師禹英禑》中獲得「國民失落男」稱號的姜泰伍，退伍的首部作品是《愛情發芽中》。而姜泰伍的好友（同經紀公司、同演員組合 5urprise 出身）徐康俊在退伍後，也以《臥底高中》回歸。兩部作品在禮拜六播出時間是同時段，將展開收視率對決。



對此，姜泰伍在發佈會上表示：「上週開始康俊哥的新劇播出了，不知不覺間成爲競爭作品，理想的是兩部作品都很成功，讓觀眾和參與拍攝的人都能笑出聲來。我也會用心應援，希望能進行善意的競爭。」



姜泰伍在《愛情發芽中》飾演萬瀚零售的戰略規劃室理事「蘇白皓」，他介紹這角色時說到：「他是冷靜的原則主義者，也是標準明確的人物。他對違反或偏離這個標準很敏感，對於「性感」這個角色設定，我不知道我是否消化得很好。」被問到為什麼選擇這部作品回歸，他說：「通過這部作品可以傳達即將回歸的心動和喜悅，我認爲我參與是對的，是沒有後悔的選擇。」已經讓人期待這次他會散發什麼魅力呢！



《愛情發芽中》以山谷馬鈴薯研究所為背景，講述人生以馬鈴薯為中心的研究員金美京（李先彬 飾），某天冷酷無情的資本主義蘇白皓（姜泰伍 飾）闖進她的生活，性格完全相反的一對男女之間像經過烘烤、油炸、燉煮般的火熱愛情，將在3月1日正式首播。



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