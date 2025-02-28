「退伍后回归」姜泰伍《爱情发芽中》与好友徐康俊《卧底高中》同时段对决！姜泰伍：「希望两部作品都成功」

《爱情发芽中》和《卧底高中》是不同的类型！两部都让人想追呢！

之前在《非常律师禹英禑》中获得「国民失落男」称号的姜泰伍，退伍的首部作品是《爱情发芽中》。而姜泰伍的好友（同经纪公司、同演员组合 5urprise 出身）徐康俊在退伍后，也以《卧底高中》回归。两部作品在礼拜六播出时间是同时段，将展开收视率对决。



对此，姜泰伍在发布会上表示：「上周开始康俊哥的新剧播出了，不知不觉间成爲竞争作品，理想的是两部作品都很成功，让观众和参与拍摄的人都能笑出声来。我也会用心应援，希望能进行善意的竞争。」



姜泰伍在《爱情发芽中》饰演万瀚零售的战略规划室理事「苏白皓」，他介绍这角色时说到：「他是冷静的原则主义者，也是标准明确的人物。他对违反或偏离这个标准很敏感，对於「性感」这个角色设定，我不知道我是否消化得很好。」被问到为什么选择这部作品回归，他说：「通过这部作品可以传达即将回归的心动和喜悦，我认爲我参与是对的，是没有后悔的选择。」已经让人期待这次他会散发什么魅力呢！



《爱情发芽中》以山谷马铃薯研究所为背景，讲述人生以马铃薯为中心的研究员金美京（李先彬 饰），某天冷酷无情的资本主义苏白皓（姜泰伍 饰）闯进她的生活，性格完全相反的一对男女之间像经过烘烤、油炸、炖煮般的火热爱情，将在3月1日正式首播。



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